BUDAMAK İÇİN ÇIKTIĞI AĞAÇTAN DÜŞEREK YARALANDI Gebze ide bir vatandaş, budamak için çıktığı ağaçtan düşerek yaralandı. Olay, Arapçeşme Mahalallesi 1031 Sokak üzerinde meydana geld

14 Ekim 2021 Perşembe 16:23