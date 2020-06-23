Bülent atasayan hayatını kaybetti

23 Haziran 2020 Salı 20:10
Gebze eski belediye başkanlarından olan ve daha sonra rahmetli Turgut Özal’ın başbakanlığında Anavatan Partisi’ne transfer olup Kocaeli milletvekilliği yapan Bülent Atasayan yaşamını yitirdi. Atasayan 80 yaşındaydı. Bülent Atasayan’ın cenazesi Perşembe günü öğle namazı sonrası Gebze Mustafa Paşa Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.Gebze gazetesi olarak Atasayan’a Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınları ile tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz.
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