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Bütün işlerini bıraktılar, depremzedeler için yatak üretiyorlar

Kocaeli'de yatak ve mobilya üretilen iş yerinde bütün çalışmalar depremzedeler için askıya alındı. Depremzedeler için yatak üreten iş yeri personelleri saatlerdir uyumadan çalışıyor.

Bütün işlerini bıraktılar, depremzedeler için yatak üretiyorlar

08 Şubat 2023 Çarşamba 20:05

 Merkez üssü Kahramanmaraş olan iki büyük depremin ardından 17 Ağustos 1999 felaketini yaşayan Kocaeli'den depremzedeler için yardımlar sürüyor. Körfez ilçesinde yatak ve mobilya üretimi yapılan bir iş yerinde 3 gündür yalnızca 10 ilin etkilendiği deprem bölgeleri için yatak üretiliyor. Akşam saatlerinde gönüllü vatandaşlar da çalışmalara katılabiliyor. Deprem bölgesindeki soğuk hava da hesaba katılarak üretilen yataklar, deprem bölgesine giden kurumlarla koordineli şekilde araçlara yüklenip, ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor. 
 
  "Yerin sertliğini ve soğuğunu engelleyecek, çadırlara zemin olacak şekilde üretiyoruz" 
  Yerin sertliğini ve soğuğu hesaba katarak ürettim yaptıklarını ve tüm kurumlarla irtibatta olduklarını belirten iş yeri sahibi Yavuz Köseoğlu, "Burada elimizden geldiğince çalışıyoruz. Tedarikçilerimiz de çok yardımcı oluyor, öncelik veriyorlar. 7-8 santimetre kalınlığında, yerin sertliğini ve soğuğunu engelleyecek şekilde, çadırların içerisinde zemin olarak kullanılabilecek şekilde yataklar üretiyoruz. Çok fazla destek olan oldu, herkesten Allah razı olsun. Biz de hem gönüllü arkadaşlarımız hem de kendi ekibimizle çalışıyoruz. Perakende mağazalarımızdaki personelleri de buraya aldık. Sevkiyat, satış yapmıyoruz. Tamamen buradaki işe odaklanmış vaziyetteyiz. Lojistik anlamında bütün kurumlarla irtibattayız. Her giden aracın boş yerlerine ekstra olarak doldurup gönderiyoruz. Elimizden geldiğince bütün kurumlara yatak vermeye çalışıyoruz. Bugün toplamda bin adedin üzerinde bizden çıkmış ürün olacak. Eli yatkın olan herkesi burada değerlendirmeye çalışıyoruz" dedi.  
 
  "3 gündür uyumadık, gerekirse daha da uyumayız" 
  Gönüllü olarak 3 gündür uyumadan ellerinden geldiğince çalıştıklarını belirten Murat Avcı ise "Şu an bin tane ürettik, daha da üretmeye devam ediyoruz. İnşallah herkesin de desteğini bekliyoruz. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. 3 gündür uyumadık, gerekirse daha da uyumayız" diye konuştu. 
  


İHA
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