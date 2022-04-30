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Büyükakın: ‘1 Mayıs alın terinin bayramıdır’

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın yayınladığı bir mesajla bir ülkenin gelişmesinde ve kalkınmasında büyük payı olan tüm işçi ve emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutladı.

Büyükakın: ‘1 Mayıs alın terinin bayramıdır'

30 Nisan 2022 Cumartesi 12:55

 Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de çeşitli etkinliklerle kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle bir mesaj yayınlayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın mesajında, “İşçi kardeşlerimizin ‘1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü tebrik ediyorum. Emekleri ve alın terleriyle, ülkemizin ilerlemesinde ve refah düzeyinin yükselmesinde önemli pay sahibi olan işçi ve emekçilerimize minnettarız” dedi.

Başkan Büyükakın “1 Mayıs İşçi Bayramı, toplumsal barışa, insanlar arasındaki işbirliği ve iş bölümüne dayalı sosyal dayanışmanın geliştirilmesine önemli bir fırsattır. Bizler millet olarak, işçilerimizin alın terinin önemini ve kutsallığını bilen, bütün insanlığa örnek bir dayanışma kültürünü yüzyıllardır yaşatan büyük bir medeniyetin mirasçılarıyız. İşçinin emeğinin hakkını alın teri kurumadan verin diyen bir dinin mensuplarıyız. Bu bakımdan zekâ ve emek bizim için kutsaldır. Bu anlamda hemşehrilerimizden aldığımız güçle, daha güçlü, daha huzurlu, daha gelişmiş, bir Kocaeli için çalışmalarımızı sürdürüyoruz

Hükümetimizin istihdama yönelik çalışmalarını yerel ölçekte de başarılı bir şekilde desteklemeye ve yürütmeye gayret ediyoruz. Kocaeli bir işçi, emekçi kenti. Bu potansiyelinin farkındayız. USTAM Projesi gibi istihdama yönelik açtığımız kurslar, yaptığımız teşviklerle işsizlik oranını kentimizde düşürmüş olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Ama tabi ki bugün geldiğimiz nokta istediğimiz nokta değil. Özel ya da kamu fark etmez tüm emekçi kardeşlerimizin hakkını tam olarak alması ve yaşamaktan keyif aldığı bir kentte yaşaması idealimiz ve hedefimizdir. Ben emekçi kentinde işçi kardeşlerimle omuz omuza olmaktan onur ve gurur duyuyorum. Şartlarının arzu ettikleri seviyede olması temennisi ile başta Büyükşehir Belediyemizdeki mesai arkadaşlarım olmak üzere tüm emekçi kardeşlerimin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü kutluyorum” ifadelerini kullandı.
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