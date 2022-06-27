Büyükakın açıkladı: Körfez’in dip çamurunu Büyükşehir çıkaracak

AK Parti İl Danışma Meclisi toplantısında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Körfez’in dip çamurunun çıkartılması için Cumhurbaşkanlığı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bütçe verdi. Bakanlık bizim ihaleyi yaparak çalışmayı yapmamızı istedi. Biz ihale hazırlığını yaparak faz faz dip çamurunu çıkartacağız” dedi

108’İNCİ DANIŞMA





AK Parti il teşkilatının 108’inci Danışma Meclisi toplantısı Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. İl Başkanı Mehmet Ellibeş’in ev sahipliğinde yapılan toplantıya eski Başbakan Yardımcısı ve milletvekili Fikri Işık, AK Parti Milletvekilleri Mehmet Akif Yılmaz, Sami Çakır, Cemil Yaman, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, ilçe belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, ilçe başkanları, eski milletvekilleri, belediye başkanları, il başkanları ve istişare kurulu üyeleri katıldı.





TEK PANKARTLA TEPKİ





AK Parti 108’inci İl Danışma Meclisinde salon Türk bayrakları ve parti flamaları ile süslendi. Tüm sandalyelerde bir bayrak bir de flama koyuldu. Daha önceki toplantılarda salonun her yerinde olan pankartlar yer alırken bu kez sadece bir pankart asıldı. “Son nefesimize kadar buradayız” pankartı ile muhalefetin kaçacaklar iddiasına tepki verildi. Pankartın çevresinde 15 Temmuz fotoğrafları da yer aldı.





3 YILDA 314 ESER





Danışma Meclisi toplantısında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, sabahın erken saatinde toplantıya katılan teşkilat üyelerine teşekkür eden Büyükakın, “Sizler var oldukça bizim sırtımız yere gelmez. Bu davadaki gayretinizi görüyoruz. Sizlerin verdiği destek ile geçtiğimiz yılda 314 eser ve hizmeti tamamladık. Toplam 4,5 milyar lira değerinde bu hizmetler. 109 işimiz devam ediyor. Devam eden işlerimizin maliyeti ise 3 milyar 145 milyon lira değerinde. Hizmetleri 5 dakikada anlatacağım. Her dakikası 1 milyar lira değerinde” diyerek 5 dakikalık videoyu izletti.





BU ESERLER SİZLERİN





Videonun izlenmesinin ardından konuşan Büyükakın, “Bizim Süleyman’ımız Recep Tayyip Erdoğan. Bizim Sinanlarımız ise belediye başkanlarımız, milletvekillerimiz, geçmiş dönem belediye başkanlarımız var. Ama en önemlisi gece gündüz demeden çalışan kadınlarımız, gençlerimiz, teşkilatlarımız ve milletimiz var. Ben milletimize hiç yalan söylemedim. Söz verdiysem yapmaya çalıştım. İmkanlarımızı kullandık. Samimiyet ve gayretle oluyor bunlar. Bu emaneti yerde bırakmayacağız ve yükselteceğiz. Bu eserler sizin eserleriniz.





Devam eden 109 eserimiz var. Metro projesinin yüzde 52’si tamamlandı. Yılsonunda test sürüşü yapılacak. Kartepe Teleferik hattı başladı. Şu anda hiç borcumuz yok. Kuruçeşme tramvay hattımız devam ediyor. Yeni yılın başında bitecek. Stadyum bağlantı yolunun çalışması devam ediyor. Alt yapı çalışmalarımız devam ediyor. Sayısız çalışma var. 5 ilçede millet bahçesi projesi devam ediyor. Milli İrade Meydanı projesinin yer teslimi yapıldı. 7 kentsel dönüşüm çalışması sürüyor.





KÜLTÜR HAVZASI BAŞLIYOR





Eli kulağında olan projeler var. SEKA Kültür Havzasında kültür Sanat İhtisas Merkezi ihalesi yakında yapılacak. Mekanik atölye kısmında ise genç atölye olacak. Genç Mekan'ın bir başka örneğini de Milli İrade Meydanında yapacağız. İzmit Millet Bahçemizin ihale çalışmaları tamamlandı. İhalesi 20 Temmuz’da yapılacak. Kocaeli Yeni Fuar Merkezi projesi çalışmaları başlıyor. Mekanik otoparklar için çalışma başlattık. 3 tane İzmit’e yapacağız. Hünkar Çayırı ön yeterlilik ihalesi yapıldı.





8,5 MİLYON METREKÜP ÇAMUR ÇIKARTACAĞIZ



