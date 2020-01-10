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Büyükakın, Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayınladı

Büyükakın, Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı

10 Ocak 2020 Cuma 09:17

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayınladığı mesajında demokratik toplumların vazgeçilmez bir unsuru olarak nitelendirilen gazetecilik mesleğinin tüm meslekler içerisinde yerinin ayrı ve çok önemli olduğunu kaydetti.

 

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Mesajında, basın emekçilerinin demokratik toplumların önemli ve vazgeçilmez bir unsuru olduğunu belirten Başkan Büyükakın şunları söyledi;

“Gazeteciler, toplumun her türlü olay ve durum hakkında bilgilendirme görevini görürken, kamuoyundan aldığı geri bildirimleri yerel ve genel idarelere ileterek toplumsal iletişimi sağlama, kişiler, topluluklar, millet ve milletler arasında iletişim kurma, adeta topluma ayna tutma gibi ulvi görevleri de üstlenmektedir. Bu nedenle önemi yadsınamaz meslekler arasındadır. 10 Ocak günü, çalışan gazetecilerin yaşadığı zorlukları bir gün de olsa hatırlamamızı sağlayan gazeteciler için bir farkındalık günüdür. Şartlar ne olursa olsun, halkın haber alma özgürlüğü için meslek onuruyla çalışan, devletinin, milletinin menfaatini mesleğinin de üstünde tutan tüm çalışan gazetecilerimizin gününü kutluyor, her birine meslek hayatlarında başarı ve esenlik diliyorum.”

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