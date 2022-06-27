Büyükakın: “Daha iyisi, daha güzeli, daha ilerisi için çalışıyoruz”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 2007 yılında kurularak global teşebbüsü canlandırmak için Kocaeli’de otomotiv sektöründe yatırım gerçekleştiren Koreli Howon fabrikasını ziyaret etti. Howon Yönetim Kurulu Başkanı JinSeog Yang ve Howon Türkiye CEO’su SungKuk Cho’nun da yer aldığı ziyarette üretim bantlarını ziyaret eden Başkan Büyükakın, işçilerle sohbet ederek kolaylıklar diledi. Altı yüze yakın çalışanıyla birçok otomotiv markasının parçalarını üreten Howon fabrikasında çalışanlarla çay içen ve samimi sohbetler gerçekleştiren Başkan Büyükakın’a, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman da eşlik etti.
“ÜLKEMİZİN KALKINMASI İÇİN GAYRET EDİYORUZ”
20 yıl boyunca kalıcı ve sağlam bir şirket oluşturmak için tüm personelleriyle birlikte gayret gösterdiklerini dile getiren Howon Yönetim Kurulu Başkanı JinSeog Yang, Başkan Büyükakın’ın ziyaretinden dolayı memnuniyetini dile getirdi. Üretim bantlarında işçilerle hatıra fotoğrafı çektiren Başkan Büyükakın, Türkiye’ye ve Kocaeli’ne yatırım yapan ve istihdam sağlayan Howon firmasının yetkililerine teşekkür etti. “Emekleriyle Türkiye’nin gelişmesi ve kalkınması için ter döken hemşerilerimize ayrıca bir şükran borçluyuz” diyen Başkan Büyükakın, “Kocaeli alın terinin başkentidir. Üreten bir kentiz ve aynı zamanda emekçi kentiyiz. İş dünyamızın tüm dinamikleriyle etkili bir çalışma yöntemiyle hareket ediyoruz. Nitelikli insan kaynağından daha etkin ve varsa sorunları çözüm odaklı bir anlayışla iş dünyamızla birlikte ülkemizin kalkınması için gayret ediyoruz” dedi.
“EMEKLERİNDEN GELEN BÜYÜK BİR GÜCE İNANIYORUZ”
Çalışanlarla çay içen ve kente dair sohbetler eden Başkan Büyükakın, Koreli çalışanların Türkçe konuşmalarını da takdirle karşıladı. “İki ülke arasındaki güzel ilişkiler inanıyorum ki geleceğe daha güçlü bir şekilde kavuşacaktır” diyerek ziyaret sonrası açıklama yapan Başkan Büyükakın, “Fırsat buldukça üretim yapan yerli ve yabancı sermayeli firmalarımızı ziyaret ediyoruz. Emekçi kardeşlerimle bir araya geliyor, onlarla sohbet ediyoruz. Şehrimize dönük fikirlerini, önerilerini dinliyoruz. Tabi biz şunu çok iyi biliyoruz. Ülkemizin yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı büyümesinde işçi kardeşlerimizin emeklerinden gelen büyük güce inanıyoruz. Emekçi hemşerilerimizin beklentilerine dönük kente adım atıyoruz. İyi ki varlar” ifadelerini sarf etti.
“ÜLKEMİZ ARTIK KENDİ MARKASINI ÜRETİYOR”
Türkiye’nin otomotiv sektöründe ve özellikle üretim noktasında dünyada çok önemli bir yere geldiğini ifade eden Başkan Büyükakın, “Bugün ülkemiz artık kendi markasını üretecek noktaya geldi. Bu çok gurur verici bir durumdur. İnşallah çok daha iyi yerlere geleceğiz. Emekçi kardeşlerimizle onlar üretim noktasında, iş dünyası üretim, yatırım ve girişimcilik alanında, bizler de yerel hizmetlerde daha iyisi daha güzeli daha ilerisi için çalışıyoruz, çalışacağız ve elbette mücadele edeceğiz” diyerek sözlerini tamamladı.
KOCAMAN: “DAHA GÜZEL YAŞAM ALANLARI OLUŞTURUYORUZ”
Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman ise “Bugün Howon fabrikasının kıymetli yöneticileri ve emeğiyle ilçemizin, şehrimizin ve ülkemizin kalkınmasına dönük çok önemli katkıları olan emekçi kardeşlerimizi ziyaret ettik. Onlardan enerji aldık, hizmet aşkımıza aşk ekledik. Vatandaşlarımızın her daim beklentilerine dönük adımları atarken, ilçemizdeki yatırım üslerinden gelen taleplere de dikkat kesiliyoruz. Biz gelişmenin ve kalkınmanın tüm üretim dinamikleriyle maksimum seviyede kurulacak ilişkilere bağlı olduğunu çok iyi biliyoruz. Bu nedenle iş dünyamızın ve emekçilerimizin günlük yaşamını olumlu etkileyecek çalışmaları Büyükşehir Belediye Başkanımızın liderliğiyle birlikte atıyoruz. Tahir Başkanımızla birlikte kentimizin emekçileri için daha güzel yaşam alanları oluşturma gayreti içerisindeyiz” diyerek sözlerini tamamladı. Başkan Büyükakın’ın ve beraberindeki heyetin Howon fabrikasına yaptığı ziyaret görüş alışverişinin ve çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.