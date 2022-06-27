Büyükakın: “Daha iyisi, daha güzeli, daha ilerisi için çalışıyoruz”

“ÜLKEMİZİN KALKINMASI İÇİN GAYRET EDİYORUZ”





20 yıl boyunca kalıcı ve sağlam bir şirket oluşturmak için tüm personelleriyle birlikte gayret gösterdiklerini dile getiren Howon Yönetim Kurulu Başkanı JinSeog Yang, Başkan Büyükakın’ın ziyaretinden dolayı memnuniyetini dile getirdi. Üretim bantlarında işçilerle hatıra fotoğrafı çektiren Başkan Büyükakın, Türkiye’ye ve Kocaeli’ne yatırım yapan ve istihdam sağlayan Howon firmasının yetkililerine teşekkür etti. “Emekleriyle Türkiye’nin gelişmesi ve kalkınması için ter döken hemşerilerimize ayrıca bir şükran borçluyuz” diyen Başkan Büyükakın, “Kocaeli alın terinin başkentidir. Üreten bir kentiz ve aynı zamanda emekçi kentiyiz. İş dünyamızın tüm dinamikleriyle etkili bir çalışma yöntemiyle hareket ediyoruz. Nitelikli insan kaynağından daha etkin ve varsa sorunları çözüm odaklı bir anlayışla iş dünyamızla birlikte ülkemizin kalkınması için gayret ediyoruz” dedi.





“EMEKLERİNDEN GELEN BÜYÜK BİR GÜCE İNANIYORUZ”



