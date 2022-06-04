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Büyükakın: "Denizi kirleten gemilere 16.5 milyon TL ceza kestik"

Yaşanabilir bir kent için çevre çalışmalarını ve yatırımlarına devam edeceğini söyleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Yüzde yüz biyolojik arıtmayı gerçekleştiren ilk kentiz. Havadan, denizden ve karadan denetimler yaparak denizimizi kirleten unsurlara göz açtırmıyoruz. Bu çerçevede bu yıl içerisinde denizi kirleten gemilere 16.5 milyon TL ceza kestik" dedi.

Büyükakın:

04 Haziran 2022 Cumartesi 14:16

 Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, çevre dolayısıyla yaptıkları yatırım ve çalışmaları anlattı. Yarınlara daha yeşil, daha mavi, daha temiz bir Kocaeli bırakmak için tüm imkanlarını seferber ettiklerini ifade eden Başkan Büyükakın, “Yüzde yüz biyolojik arıtmayı gerçekleştiren ilk kentiz. 2024 yılında yüzde yüz ileri biyolojik arıtma tesisine ulaşan ilk belediye biz olacağız. Mavi bayraklı plajlarımız, sahil parklarımız, millet bahçelerimiz, balıklandırma çalışmalarımızı gibi Türkiye’ye örnek çevre yatırımlarımızı artırarak devam ettireceğiz. İzmit Körfezi’ne gözümüz gibi bakıyor ve hiçbir şekilde kirletilmesine müsaade etmiyoruz. Deniz uçağımız düzenli olarak kontrol uçuşları yaparak, Körfeze giren gemileri denetliyor ve bunlardan denize atık bırakılması durumunda ekiplere haber veriyor. Bu tip durumlarda çok ciddi cezalar uygulanıyor. Yine derelerden gelebilecek kirliliğe karşı da önlemlerimizi alıyoruz. Sanayi kuruluşlarından kaynaklı atıkları da yakından takip ediyoruz. Havadan, denizden ve karadan denetimler yaparak denizimizi kirleten unsurlara göz açtırmıyoruz. Bu çerçevede bu yıl içerisinde denizi kirleten gemilere 16.5 milyon TL ceza kestik" dedi.

"Balıklandırma projesi çerçevesinde yaklaşık 30 bin balığı denizlerimize saldık"

Yapılan çalışmaları anlatan Başkan Büyükakın, "26 milyon metrekareye yakın yeşil alana sahip bir kent olduk. Kişi başına düşen yeşil alan miktarı yaklaşık 13 metrekareye çıktı. Çevresel sorunların çözümünde akıllı kent ve yenilikçi uygulamalarını da kullanıyoruz. Bu noktada SCADA Merkezimiz Türkiye’ye örnek. Eskiden su kaçağı oranı yüzde 70’lerde iken bu oranı yüzde 20’lere kadar indirdik Atık su arıtmadan çıkan suyu ikinci bir arıtmadan geçirerek elde edilen geri kazanım suyunu fabrikalara soğutma suyu ve yeşil alanların sulanmasında kullanıyoruz. Yıllık 12-16 milyon metreküp arasındaki tatlı suyu korumuş oluyoruz. Balıklandırma projesi çerçevesinde yaklaşık 30 bin balığı denizlerimize saldık. Böylece balık çeşitliliğinin oluşmasına katkıda bulunduk. Denizlerimiz artık su sporları organizasyonlarına ev sahipliği yapıyor. Yelkenden yüzmeye kadar ulusal ve uluslararası su sporunu kentimizde rahatlıkla düzenliyoruz" diye konuştu.

"Kocaeli’yi Türkiye’nin bir numarası yapacağız"

Çalışmalarına hız kesmeden devam ettiğini söyleyen Başkan Büyükakın, "Hayata geçirdiğimiz bu çevre yatırımlarının, hizmetlerin tek gayesi var, Kocaeli’de yaşayan vatandaşlarımızın mutluluğu, huzuru. Kocaeli bir sanayi şehri olmasına rağmen aynı zamanda doğanın, turizmin, sporun, kültürün ve tarımın şehri. Kocaeli denizin şehri, üretimin şehri. Hep birlikte çalışacağız, üreteceğiz, Kocaeli’yi Türkiye’nin bir numarası yapacağız. İzmit Körfezimizde, Karadeniz sahillerimizde mutluluk içinde kulaç atacağız. Kocaeli’nde yaşayan her çocuğumuz sağlıklı, huzurlu, mutlu bir şekilde büyüyecek" şeklinde konuştu.
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