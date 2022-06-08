Büyükakın: “Doğayı insandan korumalıyız”

Marmara Denizi Günü nedeniyle Marmara kıyısında yapılan deniz temizliği etkinliğinde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Üretimden tüketime kadar olan tüm zinciri yeniden gözden geçirerek çevre bilincini oluşturmak gerekiyor. Şu anda doğayı insandan nasıl koruyacağımızı düşünmemiz lazım. Küresel ısınma, karbon salımı gibi sorunları ortadan kaldırmak için birlikte düşünüp, birlikte hareket etmeliyiz” dedi

Marmara Belediyeler Birliği'nin Çevre Haftası nedeniyle Marmara Denizi Günü etkinliği kapsamında Marmara’ya kıyısı olan illerde deniz temizliği çalışması İzmit sahilinde gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan etkinlikte denizden çıkartılan atıklar sergilendi. Büyükşehir aynı zamanda denizde kıyıyı temizleyecek olan Mavi Takım araçlarının tanıtımı yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın katılımı ile yapılan etkinlikte, Büyükakın çevre ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.





MÜSİLAJ MÜCADELESİ DEVAM EDİYOR

Balıkhan’ın arkasında bulunan sahilde yapılan etkinlikte Marmara kıyısı olan tüm illerle birlikte çevre haftası etkinlikleri kapsamında farkındalık günü yapıldığını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Marmara’nın korunması amacıyla yapılan etkinlikler. Marmara denizi ile ilgili gelecekteki riskleri doğru yürütmek ve önlem almak Marmara Belediyeler Birliğinin Kuruluş nedenidir. Müsilaj sorununda Marmara Belediyeler Birliği çok güzel bir koordinasyon sağladı. 22 maddelik tedbirler titizlikle yapılıyor.







BİRLİKTE HAREKET EDİYORUZ