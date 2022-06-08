Büyükakın: “Doğayı insandan korumalıyız”

Marmara Belediyeler Birliği'nin Çevre Haftası nedeniyle Marmara Denizi Günü etkinliği kapsamında Marmara’ya kıyısı olan illerde deniz temizliği çalışması İzmit sahilinde gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan etkinlikte denizden çıkartılan atıklar sergilendi. Büyükşehir aynı zamanda denizde kıyıyı temizleyecek olan Mavi Takım araçlarının tanıtımı yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın katılımı ile yapılan etkinlikte, Büyükakın çevre ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
MÜSİLAJ MÜCADELESİ DEVAM EDİYOR
Balıkhan’ın arkasında bulunan sahilde yapılan etkinlikte Marmara kıyısı olan tüm illerle birlikte çevre haftası etkinlikleri kapsamında farkındalık günü yapıldığını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Marmara’nın korunması amacıyla yapılan etkinlikler. Marmara denizi ile ilgili gelecekteki riskleri doğru yürütmek ve önlem almak Marmara Belediyeler Birliğinin Kuruluş nedenidir. Müsilaj sorununda Marmara Belediyeler Birliği çok güzel bir koordinasyon sağladı. 22 maddelik tedbirler titizlikle yapılıyor.
BİRLİKTE HAREKET EDİYORUZ
Önemli olan Marmara hepimizin bilincinin yaygınlaştırmaktır. Tek bir noktada tedbir almanın anlamı yok. O nedenle Marmara’nın her alanını korumak zorundayız. Birlikte hareket et ve yeniden döşünü konsepti ile Marmara Belediyeler Birliği tarafından yaptığımız MARUF’ta yeni bir düşünce konsepti ortaya koyuldu. Marmara’nın korunmasında birlikte hareket edip, birlikte düşünmesi önemli olduğu ortaya çıktı. Türkiye’de orman oranı 3 puan arttı. Bu gerçekten önemli bir başarı. Kocaeli’nin yüz ölçümü yaklaşık yüzde 50. Son 20 yılda 9 milyon ağaç dikildi.
MAVİ TAKIM
Modernitenin ortaya çıkardığı sorunlar var. şehirlerdeki çevre anlayışı ile hareket etmek gerekiyor. Ancak kurumlar ciddi mesafeler elde edemedi. Toplumsal bilincin yükseltilmesi gerekiyor. Çocuklarımıza çevre bilinci vermek gerekiyor. STK ve kurumlarla birlikte faaliyetler gerçekleştiriliyor. Marmara’nın tüm illerinde bu etkinliklerin yapılması çok önemli. Sıfır atık maviye katkı vermek için mavi takımı kurduk. Kıyıya girmeyen amfibik araçlarımızın toplayamadığı atıkları toplayacak. Amfibik araçlar kıyıya çok yaklaşamadığı için mavi takım kıyıdaki atıkları toplayacak.
8,5 MİLYON METREKÜP ÇAMUR ÇIKARTILACAK
Modern insanın yaşam biçiminin bize getirdiği bir şey bu kirlilik. İnsanoğlu eko sistemi en çok tehdit eden varlık. Doğayı insanlardan korumamız gerekiyor. Eğer bugün bir şey yapamazsak gelecekte dünya yaşanamaz hale gelecek. Küresel ısınmanın etkisi ile ortala çıkan yağış rejimine alt yapılar dayanmıyor. Bir an önce şapkamızı önümüze koymamız gerekiyor. Üretimin başından tüketimin soruna kadar bu zinciri sorgulamamız gerekiyor. Farkındalık çalışmaları ile ilgili önemli çalışmalar yapılıyor. Marmara ile ilgili ciddi tedbirler alındı. körfezin bittiği noktada 11,5 milyon metreküplük çamur birikintisi var. Çevre bakanımızla ile 8,5 milyon metreküplük bölümünün alınması gerekiyor. Büyük bir çevre projesi olacak. Cumhurbaşkanımızın uygun görmesi ile birlikte denizdeki çamurun alınması sağlanacak.
GRİ SU DAHİ DENİZE GİTMEMELİ
Atık su arıtma tesisleriz hızla yapılmalı. 4,5 milyon metreküp atık su deşarj yapılıyor. Marmara yapılacak deşarjalar ileri biyolojik artıma yapılmalı. İleri biyolojik arıtma yapılsa bile atık suların deşarjı da bitirilmeli. Gri suların geri kullanımını sağlamalıyız. 41 milyon metreküp su gri suyumuz var. Neredeyse bir baraj kadar. Yağmur suyu ve çatı sularını depolayacak sistemler yapmamız gerekiyor. İnsanların yeryüzündeki negatif ayak izini azaltmamız gerekiyor” dedi.