Büyükakın: Hep birlikte Türkiye’yiz

“FARKLILIKLARIMIZ BİZE ZENGİNLİK SAĞLIYOR’’

Türkiye’nin kültürel farklılıklar ve zenginlikler yönüyle muhteşem bir ülke olduğunu belirten Başkan Büyükakın, şunları söyledi: “Türkiye’nin içinde de Kocaeli çok zengin bir il. 80 vilayetten insan var burada. Vilayetlerin dışında yurtdışından insanlar var. Onlar buraya zenginlik katıyorlar. Kültürlerini yaşatmakla bu kentin kültürüne katkı sağlıyorlar. Aslında biz hep birlikte Türkiye’yiz. Biz bir arada var olmayı başardığımız müddetçe Türkiye’yiz. Farklılıklarımız bize zenginlik sağladığı için Türkiye’yiz.”





‘HÜR YAŞADIK, HÜR YAŞARIZ’