Büyükakın, “Kocaeli güvenli ellerde”

Belediye hizmetlerinin en önemlilerinden olan ve kent sakinlerinin sağlıklı ve huzurlu bir şekilde yaşamasını temin eden zabıta teşkilâtının kuruluşunun 194. yılı nedeniyle bir mesaj yayınlayan Başkan Büyükakın, 1-7 Eylül Zabıta Haftasını kutladı. Başkan Büyükakın mesajında, “Büyükşehir Belediyemizin en önemli birimlerinden olan zabıtamız, gece gündüz demeden Kocaeli’miz için önemli görevleri yerine getiriyor. Mesai gözetmeksizin çalışan arkadaşlarımızın, 194 yıllık bu büyük teşkilatın Zabıta Haftası’nı kutluyor, tüm zabıta personelimizin çalışmalarında başarılar diliyorum’’ dedi.







Başkan Büyükakın, 1826 yılından itibaren vatandaşların huzurunu sağlayan, verilen görevleri fedakârca yerine getiren zabıtanın, yerel yönetimlerin en köklü teşkilatı olduğunu söyledi. Büyükakın, konuşmasının devamında şunları ifade etti: ‘’Zabıta personelimiz olarak her biriniz, belediyemizin güler yüzü ve yönetimimizin gücünün temsilcilerisiniz. Yaptığınız iş, her an dikkat ve çözümler gerektiren önemli bir vazife. Hemşerilerimizin gıda güvenliği, çevre güvenliği ve ulaşım güvenliği gibi pek çok sorumluluklarınız var. Zabıta teşkilatımız sayesinde Kocaeli, güvenli ellerde.

Doğrudan insanlarla çalışıyorsunuz. Her gün yüzlerce kişiyle yüz yüzesiniz. Bu önemli görevleri ifa ederken, her zaman sizlerin yanındayız. İnsanımızın daha mutlu ve güvenli bir Kocaeli’nde yaşaması için büyük bir aile olarak çalışıyoruz. Çünkü bizim işimiz insanımıza en iyi hizmeti sunmak, hemşerilerimizin mutlu bir kentte yaşamışını temin etmektir.Bugün bütün Türkiye’de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çalışan, üreten ve başaran belediye olarak biliniyor. İnanıyorum ki; çalışmalarınızla ve adaletli tutumunuzla kent insanımızın yaşamaktan gurur duyduğu mutlu bir Kocaeli’ni en iyi şekilde gerçekleştireceğiz. Zabıta Haftanız kutlu olsun’’