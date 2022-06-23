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Büyükakın, KOSKEM ekibine başarılar diledi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı KOSKEM, 15 Haziran’da başlayan deniz sezonuyla birlikte bu yıl 12 plajda, 182 cankurtaran ile hizmet veriyor.

Büyükakın, KOSKEM ekibine başarılar diledi

23 Haziran 2022 Perşembe 16:03

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi(KOSKEM), 15 Haziran Çarşamba günü açılan deniz sezonuyla birlikte başta Kandıra olmak üzere 3 ilçede görev yapmaya başladı. Karadeniz’e bağlı yaklaşık 52 kilometre kıyısı olan, akıntı sebebiyle de içe çeken akıntının bulunduğu Kocaeli plajlarında KOSKEM, su kazalarını engellemek için 12 bölgede haftanın 7 günü 182 kişilik ekiple hizmet veriyor.

“HEPİNİZLE GURUR DUYUYORUM”
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kandıra Seyrek Plajı’nda gerçekleşen Mavi Bayrak Töreni’nin ardından bölgede görev yapan KOSKEM ekipbini ziyaret etti. Başkan Büyükakın’a ziyarette Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan eşlik etti. KOSKEM ekibine sezon boyunca başarılar dileyen Başkan Büyükakın, “Fedakârca çalışan ve vatandaşlarımızın yaşama tutunmasını sağlayan tüm ekibimizle gurur duyuyorum. Bu kutsal görevi dikkat ve özveriyle gerçekleştiriyorsunuz. Alınan tüm önlemlere rağmen arzu etmediğimiz durumlar olabiliyor. Hayatını kaybeden vatandaşlarımız şamandıraların diğer tarafında ya da ekiplerimizin mesai saatleri dışındaki zamanlarda hayatını kaybetti” dedi. Başkan Büyükakın, uyarı levhalarının görüldüğü yerlerde denize girilmemesi gerektiği konusunda da vatandaşları uyardı.
BUGÜNE KADAR 14 BİN 337 KİŞİ KURTARILDI
Önemli bir hizmeti yerine getiren KOSKEM ekipleri 2005 yılından bu yana Kocaeli sahillerinde görev yapıyor. KOSKEM ekipleri geçtiğimiz 2021 yılı sezonunda bin 695 kişiyi, 2005 yılından bugüne ise 14 bin 337 kişiyi boğulmaktan kurtardı. 2022 yaz sezonun da ise son bir haftadır göreve başlayan KOSKEM, 48 vatandaşı boğulmaktan kurtararak, yaşama tutunmalarını sağladı. Geçmiş tarihlerde 2 haneli çoklu boğulma vakaları yaşanırken, KOSKEM’in dikkatli çalışmaları sayesinde son 4 yılda çalışma saatleri içerisinde ve çalışma sahalarında 0 sıfır can kaybı yaşandı.

HAFTANIN 7 GÜNÜ HİZMET
Halkın güvenli bir şekilde denize girebilmeleri için 2005 yılında başlatılan su kazalarını engelleme hizmeti 2008 yılına kadar 1 bölgede hafta sonları gerçekleştirilirken, 2009 yılı itibariyle haftanın 7 günü hizmet vermeye başladı.  2010 yılında KOSKEM, haftanın 7 günü, 7’si Mavi Bayraklı olmak üzere Kandıra Cebeci, Kovanağzı, Kumcağız, Miço (Kadınlar Plajı), Kerpe, Sarısu, Seyrek, Bağırganlı, Karamürsel-Altınkemer sahilinde, Darıca Sahili, Bayramoğlu Halk Plajı ve Kadınlar Plajında görev yapıyor.

CANKURTARANLARA PROFESYONEL EĞİTİM

Sezon öncesi cankurtaranlık çalışmalarında dünya standartları, Mavi Bayrak Kriterleri ve TSSF'nin standartlarına uygun olarak Kocaeli sahillerinde görev alacak tüm personele, profesyonel eğitmenler tarafından havuz eğitimi, cankurtaranlık belgesi olmayan ya da süresi geçen personeller ile gönüllülere bronz ve gümüş cankurtaranlık bröveleri aldırıldı.

19 JET SKİ VE 6 ADET KURTARMA BOTU

Cankurtaranlığın önemli bir görev olduğunun bilincinde olan ve işlerini özveriyle yapan KOSKEM ekipleri, 2022 yılı itibariyle 19 adet jet ski ve 6 adet kurtarma boyu ile sahillerde hizmet veriyor. Görev alan dışında kalan kıyılarda ise önleme ve engelleme (Tabela-can simidi) uygulamaları yapılıyor.

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