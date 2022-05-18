Büyükakın: Küresel meselelerle mücadele için birlik olmalıyız

Marmara Belediyeler Birliği bünyesinde sürdürülebilir iklim değişikliği alanında faaliyetler yürütecek “Sürdürülebilirlik ve İklim Değişikliği Merkezi”, 17 Mayıs’ta gerçekleştirilen mecliste üyelerin tamamının oyuyla kuruldu. Sürdürülebilirlik ve İklim Değişikliği Merkezi, benzer kurumlar arasında bu alanda faaliyete geçen ilk merkez oldu.





SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ MERKEZİ

Sürdürülebilirlik ve İklim Değişikliği Merkezi kentsel ulaşım, enerji ve binalar, arazi kullanımı ve biyoçeşitlilik, su ve atık su, atık, tarım ve gıda temalarını odağına alarak çalışmalar yapacak. Merkez, yönetişim finans ve dijitalleşme boyutlarıyla Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın yerelleştirilmesi, Paris İklim Anlaşması ve Yeşil Mutabakatı’nı dikkate alarak yerel iklim planlarının hazırlanması, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığıyla iş birliği yapılarak yerel iklim eylem planlarının ulusal politikalara uygun olarak hazırlanması ve belediyelere danışmanlık yapılması konusunda aktif bir rol oynayacak.





GÖNÜLLÜ YEREL GÖZDEN GEÇİRME RAPORLARI

Merkez çalışma alanı dahilinde MBB üyesi belediyelere Gönüllü Yerel Gözden Geçirme Raporları (VLR) hazırlamaları konusunda destek verecek ve ayrıca sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, yerel yönetimler, merkezi yönetim ve uluslararası aktörleri bir araya getiren çok aktörlü bir platform olarak bir araya getirici bir misyon üstlenecek.





“BİRLİKTE ÇALIŞMADIKÇA KÜRESEL MESELELERLE MÜCADELE EDEMEYECEĞİMİZ BİR GERÇEK”

Meclis Toplantısı’nda açılış konuşmasını gerçekleştiren MBB ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Geçtiğimiz yıl küresel krizlerin hemen hemen her toplumun, her kesimin üzerindeki etkisini iyice hissettirdiği bir yıl oldu. Hem küresel hem ulusal hem bölgesel sorunlarla farklı ölçeklerde mücadele ettik, etmeye de devam ediyoruz. Bu süreçlerin bize asıl gösterdiği birlikte çalışmanın hepimiz için vazgeçilemez bir unsur olduğu, birlik olmadıkça bu tür küresel meselelerle mücadele edemeyeceğimiz gerçeğidir. Sürdürülebilirlik ve İklim Değişikliği Merkezi’nin de bu yönüyle önemli bir konumda yer alacağına inanıyoruz” dedi.





“MÜCADELEMİZ ULUSLARARASI KURULUŞLARA ÖRNEK OLDU”