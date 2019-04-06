Büyükakın, Kuyucu Ailesini Ziyaret Etti

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr Tahir Büyükakın, öğrencisi tarafından bıçaklanarak öldürülen Gebze Atatürk Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Necmeddin Kuyucu’nun ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’un da yer aldığı heyeti Kuyucu’nun babası Ahmet Kuyucu ile kardeşi İbrahim Metin Kuyucu karşıladı. Hayatını kaybeden öğretmenin yaşadığı evde Kuyucu’nun eşi Gülay Kuyucu, annesi Melahat Kuyucu, çocukları Alp ve Yiğit ile yakınlarına başsağlığı dileklerini de ileten Başkan Büyükakın, olaydan duymuş olduğu derin üzüntüyü dile getirdi.

AİLEYE KURAN-I KERİM VE TÜRK BAYRAĞI TAKDİM EDİLDİ

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlanan Kuyucu’nun isminin verildiği Atatürk Anadolu Lisesi’nin yerleşkesinde bulunan lojmanlarda aile ile buluşan Bakan Selçuk ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr Tahir Büyükakın’a, Gebze Belediye Başkanı Zünnur Büyükgöz ve İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik eşlik etti. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Necmeddin Kuyucu’nun babası Ahmet Kuyucu’ya Kuran’ı Kerim ve Türk bayrağı takdim ederken, ziyarette Kuran-ı Kerim okutulup, dua edildi.





BÜYÜKAKIN, “ÖĞRETMENLERİMİZ ÜLKEMİZİN EN BÜYÜK YAPI TAŞLARIDIR”

Gebze Atatürk Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Necmeddin Kuyucu’nun ailesine gerçekleştirdiği taziye ziyareti sonrası bir açıklama yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr Tahir Büyükakın, “Eğitim camiamızın ve Kuyucu ailesi ve sevenlerine baş sağlığı dileklerimi iletiyorum. Kutsal ve bir o kadar da büyük sorumluluğu olan öğretmenlik mesleğini icra eden Necmeddin öğretmenimize Allah’tan rahmet diliyorum. Kentimizde ve ülkemizde büyük fedakârlık göstererek çalışan öğretmenlerimiz her türlü takdiri hak etmektedir. Milletimizin ilim, irfan ve bilgi kaynağı olan tüm öğretmenlerimiz, ülkemizin en büyük yapı taşlarıdır. Necmeddin Kuyucu öğretmenimizin mekânı cennet olsun. Bir daha böylesine acı dolu bir olayın gerçekleşmemesi en büyük duamdır” diyerek sözlerini tamamladı.