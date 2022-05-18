Büyükakın: ‘Müsilaj için uzun vadede kolları sıvadık’

KENT MÜLTECİLERİ RAPORU
MBB olarak yapılan bölgesel çalışmalarla ilgili bilgi veren Başkan Büyükakın; eylem odaklı, esnek ve katılımcı bir yöntemle Marmara Bölgesi Mekânsal Gelişme Stratejik Çerçeve Belgesi’nden bahsetti. Büyükakın, “ Türkiye’de bir ilk olarak 14 ili ve 5 kalkınma ajansını kapsayan Çerçeve Belgesi ile Marmara Bölgesi’nin mevcut sorun ve potansiyelinin değerlendirilmesi, gelecek öngörülerinin ve olası mekânsal gelişme stratejilerinin bölgesel ölçekte ele alınmasını hedefledik. Yine bir bölgesel çalışma olarak da 2017 yılında İstanbul ilinde yaptığımız göç araştırma raporunu Marmara Bölgesi ölçeğinde genişleterek “Marmara’nın Kent Mültecileri” raporunu yayınladık.” dedi.
MBB ENCÜMENİ SEÇİLDİ
MBB Meclis 1. Başkanvekili Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan’ın yönetiminde Bağcılar Belediyesi Meclis Üyesi Sibel Betül Birer, Beylikdüzü Belediyesi Meclis Üyesi Fatih Keleş ve MBB Genel Sekreteri M. Cemil Arslan, gündemlerin görüşülmesi için Başkanlık Divanı'ndaki yerlerini aldı. Meclis Toplantısı’nda ayrıca Marmara Belediyeler Birliğinin yeni dönem Encümen Üyeleri seçildi. MBB Encümen Üyeleri olarak seçilen isimler Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Balıkesir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve Gelibolu Belediye Başkanı M. Mustafa Özacar oldu. MBB Genel Sekreteri M. Cemil Arslan’ın meclis üyelerine sunduğu 2021 Yılı Faaliyet Raporu da onaylandı.