Büyükakın, Vali Yavuz’u konuk etti

23 Haziran 2020 Salı 17:06
Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’a iadeyi ziyaret gerçekleştirdi. Şeref defterini imzalayan Vali Seddar Yavuz’a günün anısına bir hediye de takdim eden Başkan Büyükakın, “Göreviniz boyunca şehrimizde güzel hizmetler yapmanızı bir kez daha yüce Allah’tan temenni ediyorum” dedi. Ziyarette Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Genel Sekreter Yardımcıları Gökmen Mengüç, Doğan Erol ve Hasan Aydınlık da hazır bulundu.
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