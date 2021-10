Büyükakın’dan Çayırova’da Gençlerle Söyleşi

İki yıl aradan sonra kitapseverlere yeniden kapılarını açan ve Çayırova’ya kültürel hareketlilik getiren Çayırova 2. Kitap Fuarı tüm hızıyla devam ediyor.

Yazarların söyleşi ve imza günü ile renk kattığı ikinci kitap fuarında Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın da gençlerle bir söyleşi yaptı.

Söyleşi öncesi bir konuşma yapan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi,” Bugün sizlere bir sürpriz yaptık ve sizleri çok seven birisini davet ettik. Kocaeli’mizin medarı iftiharı, bir başarı öyküsü, şehrimiz için gece gündüz çalışan, 12 ilçemizin 12’sinede özveriyle hizmet eden, gençlerimizin geleceğinin daha güzel olması ve sizlerin geleceğe dair hayallerinizin gerçekleşmesi için her türlü çalışmayı yapan ağabeyimiz, büyüğümüz, hocamız ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Doç. Dr. Tahir Büyükakın sizlerle birlikte olacak. Her zaman yanımızda olan, desteğini esirgemeyen ve bugün bizlerle birlikte olan başkanımıza teşekkür ediyorum. “dedi.

DÜNYAYA BİLGİ VE TEKNOLOJİ YÖN VERİYOR

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde gençlerle bir araya gelen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın birbirinden önemli mesajlar verdiği gençlere tavsiyelerde bulundu. Çayırova’nın geleceği olan gençlere bin yılından 2 bin yılına kadar olan hikayeyi özetle anlatan Başkan Büyükakın,” Bizim medeniyetimiz ve evreni anlayış biçimimiz çok farklı. Dünyaya yön veren güç; bilgi ve teknolojidir. Siz gençler araştırmalısınız, üretmelisiniz” şeklinde konuştu.

98 KODLAMA SINIFI AÇTIK

Başkan Büyükakın gençlere şunları söyledi, “Bizim medeniyetimizin insanları, teknolojiyi insanların kanı ve gözyaşı için kullanmaz. Refahı, mutluluğu ve kardeşliği için kullanır. Bizler insanların yardımına koşan bir medeniyetin evlatlarıyız. Geçen yıl 97, bu sene 98 robotik kodlama sınıfı açtık. Gelecek yıl 99 ve Cumhuriyetimizin 100. yılında 100 tane daha açacağız.

MEDENİYETİMİZİ YÜKSELTECEĞİZ

Kodlama sınıfları sizin geleceğin dünyasını yazmanız için. Aşıyı bulanlar sizlerden çıksın. Bizler dünyada yeniden huzur ve mutluluk olsun diye çalışıyoruz. Bizi diğer milletlerin evlatlarından farklılaştıran bu gençlerdir. Aklı ve inancı bir arada kullanıp bu medeniyetimizi yükselteceğiz ve dünyaya barış huzur ve kardeşlik getireceğiz. Bunun yolu da bilim, araştırma ve irfandan geçiyor. ”

GENÇLER SORDU BÜYÜKAKIN CEVAPLADI

Gençlerin merak ettiği soruları tek tek cevaplayan Başkan Büyükakın, Kocaeli gençliğinin mutluluğu için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Gençlerle yeniden buluşacaklarının müjdesini veren Başkan Büyükakın’a söyleşi sonrası Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi kitap hediye etti.