Büyükakın’dan kazada yaralanan Nur’a moral telefonu

“İKİ SİYASALCI OLARAK KONUŞURUZ”











Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün ve AK Parti İlçe Başkanı Koray Merdan ile birlikte beraberindeki teşkilat yöneticileriyle Nur’un babası Muhammet Çalışkan’a geçmiş olsun dileklerini ileten ve kazada yaralan gençle telefon görüşmesi yapan Başkan Büyükakın, “Sevgili Nur, bir an önce iyileşip gelmeni istiyoruz. Yolunu gözlüyoruz. İnşallah en kısa zamanda seni evinde baban ile birlikte görmek istiyoruz” ifadelerini sarf etti. Nur’un Siyasal Bilgiler öğrencisi olması nedeniyle kendisinin de siyasal mezunu olduğunu dile getiren Başkan Büyükakın, gelince iki siyasalcı olarak konuşuruz vurgusu da yaptı.

“BÜYÜKLERİMİZ BİZİM BAŞ TACIMIZDIR”

Başkan Büyükakın ayrıca, Derince Sırrıpaşa Mahallesi’nde yaşayan 70 yaşındaki Nigar Çoban’ı da ziyaret etti. Kızı Hatice Çoban ile birlikte yaşayan Nigar Çoban’a hayırlı ve güzel bir ömür dileyen Başkan Büyükakın, “Şehrimizin ve ülkemizin kıymetli büyüklerini her fırsatta ziyaret etmeye çalışıyoruz. Ülkemizin bereketi kıymetli büyüklerimizin taleplerine hızlı bir şekilde dönüş de yapıyoruz. Varsa bir eksiklikleri tamamlıyoruz. Yaşamlarını güzel bir şekilde sürdürmeleri için yanlarında oluyoruz. Büyüklerimiz bizim baş tacımızdır. Bu bilinçle tüm kadrolarımızla şehrimizde hizmet ediyoruz” şeklinde konuştu.