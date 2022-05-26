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Büyükakın’dan kazada yaralanan Nur’a moral telefonu

Başkan Büyükakın, Adana'daki gençlik şöleni dönüşü yaşanan kazada yaralanan Derinceli Nur Çalışkan’ın ailesine geçmiş olsun ziyareti gerçekleştirdi.

Büyükakın'dan kazada yaralanan Nur'a moral telefonu

26 Mayıs 2022 Perşembe 11:04

 Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Adana'daki gençlik şöleni dönüşü yaşanan kazada yaralanan Derinceli Nur Çalışkan’ın ailesine geçmiş olsun ziyareti gerçekleştirdi. Niğde’de tedavisi devam edilen Nur Çalışkan ile görüntülü bir konuşma da gerçekleştiren Başkan Büyükakın, Çalışkan’a geçmiş olsun dileklerini iletirken, “Rabbim bir daha sizlere ve tüm gençlerimize bu tür kazalar göstermesin” dedi. Anne Rukiye Çalışkan’ın ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette Başkan Büyükakın, “Şükürler olsun, Nur’un sağlık durumu ve morali gayet yerinde” açıklamasını da yaptı. "Yolunuzu gözlüyoruz ve geldiğinde bir araya geleceğiz" diyen Başkan Büyükakın, görüntülü bir şekilde konuşmasında aile bireylerini de Nur’a tek tek gösterdi.
“İKİ SİYASALCI OLARAK KONUŞURUZ”
Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün ve AK Parti İlçe Başkanı Koray Merdan ile birlikte beraberindeki teşkilat yöneticileriyle Nur’un babası Muhammet Çalışkan’a geçmiş olsun dileklerini ileten ve kazada yaralan gençle telefon görüşmesi yapan Başkan Büyükakın, “Sevgili Nur, bir an önce iyileşip gelmeni istiyoruz. Yolunu gözlüyoruz. İnşallah en kısa zamanda seni evinde baban ile birlikte görmek istiyoruz” ifadelerini sarf etti. Nur’un Siyasal Bilgiler öğrencisi olması nedeniyle kendisinin de siyasal mezunu olduğunu dile getiren Başkan Büyükakın, gelince iki siyasalcı olarak konuşuruz vurgusu da yaptı.

“BÜYÜKLERİMİZ BİZİM BAŞ TACIMIZDIR”

Başkan Büyükakın ayrıca, Derince Sırrıpaşa Mahallesi’nde yaşayan 70 yaşındaki Nigar Çoban’ı da ziyaret etti. Kızı Hatice Çoban ile birlikte yaşayan Nigar Çoban’a hayırlı ve güzel bir ömür dileyen Başkan Büyükakın, “Şehrimizin ve ülkemizin kıymetli büyüklerini her fırsatta ziyaret etmeye çalışıyoruz. Ülkemizin bereketi kıymetli büyüklerimizin taleplerine hızlı bir şekilde dönüş de yapıyoruz. Varsa bir eksiklikleri tamamlıyoruz. Yaşamlarını güzel bir şekilde sürdürmeleri için yanlarında oluyoruz. Büyüklerimiz bizim baş tacımızdır. Bu bilinçle tüm kadrolarımızla şehrimizde hizmet ediyoruz”  şeklinde konuştu.

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