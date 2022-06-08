Büyükgöz Beylikbağı Turunda

Yoğun geçen hizmet ve ziyaretçi trafiğine rağmen mahalle ziyaretlerini aksatmadan sürdüren Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Beylikbağı bölgesinde devam eden çalışmaları yerinde denetledi.