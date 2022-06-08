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Büyükgöz Beylikbağı Turunda

Yoğun geçen hizmet ve ziyaretçi trafiğine rağmen mahalle ziyaretlerini aksatmadan sürdüren Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Beylikbağı bölgesinde devam eden çalışmaları yerinde denetledi.

Büyükgöz Beylikbağı Turunda

08 Haziran 2022 Çarşamba 16:31

 Başkan Büyükgöz Beylikbağı’nda incelemelerde bulundu. Yoğun geçen hizmet ve ziyaretçi trafiğine rağmen mahalle ziyaretlerini aksatmadan sürdüren Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Beylikbağı bölgesinde devam eden çalışmaları inceledi. Beylikbağı stadında Gebze Belediyesi tarafından sürdürülen çalışmaları yerinde denetleyen Başkan Büyükgöz, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Spor kulübü yöneticileri ve ilgililerle birlikte incelemelerde bulunan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz daha sonra Cumhuriyet Mahallesi’ne geçti. 

HUMMALI ÜST YAPI ÇALIŞMALARI 

Cumhuriyet Mahallesi 2212/2 ve 2212/3 sokaklar ve bağlantılarında fen işleri müdürlüğü ekipleri tarafından sürdürülen üst yapı çalışmalarını yerinde denetleyen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, mahalle sakinleriyle de çalışmalar ve hizmetlere ilişkin sohbet etti. Vatandaşların talep, görüş ve önerilerini de dinleyen Başkan Büyükgöz, öğle namazını Yavuz Selim Mahallesi Fatih Camii’nde mahalle sakinleriyle birlikte eda etti. Yavuz Selim sakinleriyle de hasbihal eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, vatandaşların taleplerini de dinledi. 





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