Büyükgöz Beylikbağı Turunda

HUMMALI ÜST YAPI ÇALIŞMALARI
Cumhuriyet Mahallesi 2212/2 ve 2212/3 sokaklar ve bağlantılarında fen işleri müdürlüğü ekipleri tarafından sürdürülen üst yapı çalışmalarını yerinde denetleyen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, mahalle sakinleriyle de çalışmalar ve hizmetlere ilişkin sohbet etti. Vatandaşların talep, görüş ve önerilerini de dinleyen Başkan Büyükgöz, öğle namazını Yavuz Selim Mahallesi Fatih Camii’nde mahalle sakinleriyle birlikte eda etti. Yavuz Selim sakinleriyle de hasbihal eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, vatandaşların taleplerini de dinledi.