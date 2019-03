Büyükgöz İşçilerle Buluştu

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere sayılı günler kala Gebze'nin hemen hemen her noktasında ayak basmadık yer bırakmayan Cumhur İttifakı AK Parti Gebze Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz, Hasköy Sanayi Sitesi ve Küçük Sanayi Sitesi'nde esnaf ve çalışanlarla bir araya gelerek sohbet etti. Çalışanlarla yakından ilgilenen Büyükgöz, önümüzdeki hafta sonu gerçekleştirilecek olan seçimlerde destek isterken, talep ve önerileri de dinledi.

İSTİKRARIN TEMELİ GÜVENDİR

Esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Büyükgöz, "Gebze Türkiye'nin sanayi yelpazesinde önemli bir yer tutan kentti. Bizim için ülkemizin ekonomisine, kentin gelişmesine katkı sunan her kuruluş önemlidir. Bir kent çevresiyle olduğu kadar içinde bulundurduğu işletmeler, sanayiler ve emekçileri ile büyür. Başarının özü istikrardadır. Kurulduğu günden bu yana her seçimde halkın güvenini kazanmış, ülkemizde sağlanan istikrar ortamıyla her geçen gün büyümesini ve gelişmesini sürdüren ülkemiz önümüzdeki hafta yerel yönetimleri belirlemek üzere sandık başına gidecek” dedi.

UYUM İÇERİSİNDE ÇALIŞACAĞIZ



Devamında “Gebze ve Kocaeli için hizmetin hız kesmeden devam etmesini istiyoruz” diyen Büyükgöz, “İnanıyorum ki, partimizin ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın her zaman yanında olan ve destek olan Gebzeli hemşerilerimiz bu desteğini sürdürecektir. Cumhur İttifakı olarak sizlerin teveccühü ile göreve geldiğimiz ilk günden itibaren çalışmalarımızı gerçekleştirecek ve taahhüt ettiğimiz hizmetleri yerine getireceğiz. Büyükşehir belediyemizde başkanımız Tahir Büyükakın ve merkezi hükümetimiz ile birlikte uyum içerisinde bu hizmetleri hayata geçireceğiz” dedi.