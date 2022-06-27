27 Haziran 2022 Pazartesi 13:29
Başkan Büyükgöz, mesai arkadaşlarını piknikte ağırladı. Gebze Belediyesi’nde görevli personeller, Hünkar Çayırı’nda düzenlenen piknikte bir araya geldi. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün ev sahipliğinde düzenlenen pikniğe aileleriyle birlikte katılan belediye personelleri gönüllerince zaman geçirerek yorgunluk attı. Zaman mefhumu dinlemeden 7/24 tam kadro sahada Gebzelilere hizmet veren Gebze Belediyesi personelleri, Tarihi Hünkar Çayırı’nda düzenlenen pikniğe katıldı. Mesai arkadaşlarını piknik organizasyonunda yalnız bırakmayan Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz; personellerin çocuklarıyla birlikte oyun oynadı. Yemek ve çeşitli ikramların yapıldığı pikniğe katılan personellere teşekkür eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Zaman mefhumu dinlemeden 7/24 Gebzeli hemşerilerimizin refahı, mutluluğu ve daha modern bir Gebze için hep birlikte hizmet üretiyor, yeni projelere imza atıyoruz hamdolsun. Gebze Belediyesi olarak biz büyük bir aileyiz. Gebze’miz için gecesini gündüzüne katan siz değerli mesai arkadaşlarıma canı gönülden teşekkür ediyorum. Pikniğimize teşrifleriniz için sizlere teşekkür ediyor iyi eğlenceler diliyorum” ifadelerini kullandı.
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