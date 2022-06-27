Büyükgöz , Mesai Arkadaşlarını Piknikte Ağırladı Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, mesai arkadaşlarını Tarihi Hünkar Çayırı’nda düzenlenen piknikte bir ağırladı. Pikniğe aileleriyle birlikte katılan belediye personelleri gönüllerince zaman geçirerek yorgunluk attı.

27 Haziran 2022 Pazartesi 13:29