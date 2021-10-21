banner350
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

BÜYÜKGÖZ: STK ÇALIŞMALARI BİR SEFER GÖREV EMRİDİR

Gebze Belediyesi tarafından düzenlenen “Gebze’de Gündem Hizmet ve Yatırım” toplantısının üçüncü ve son oturumu 20 Ekim Çarşamba günü, Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, toplantı programının son gününde sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldi.

BÜYÜKGÖZ: STK ÇALIŞMALARI BİR SEFER GÖREV EMRİDİR

21 Ekim 2021 Perşembe 09:47

 YÜZ BİNLERCE VAKIF KURMUŞ BİR ECDADIN TORUNLARIYIZ
Gebze Belediyesi tarafından düzenlenen “Gebze’de Gündem Hizmet ve Yatırım” toplantısının  üçüncü ve son oturumu 20 Ekim Çarşamba günü, Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, toplantı programının son gününde sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldi.
Büyükgöz: “Sivil toplum çalışmaları bir sefer görev emridir.” Gebze Belediye Başkanı olarak ekibiyle ve işbirliği içinde olduğu kurum ve kuruluşlarla gerçekleştirdiği icraatları kamuoyuyla paylaşmak amacıyla organize ettiği toplantı programının son gününde Büyükgöz; toplumsal iyiliği sağlamak için güzergâhlarının sivil toplum kuruluşları olduğunu ifade etti. Başkan Büyükgöz: “Sivil toplum kuruluşlarında çalışmak, bir vasfı, bir derdi, bir hassasiyeti olan vatandaşlarımız için adeta bir sefer görev emri gibidir. Bizim medeniyetimiz kanadı kırık kuşlara bakmak için dahi vakıf kuran bir medeniyettir, yüz binlerce vakıf kurmuş bir ecdadın torunlarıyız.” dedi.
Mahalli müşterek ihtiyaç olarak sivil toplum hizmeti Gebze’nin sosyal standartlarını çok daha yükseklere taşımak için çalıştıklarını ifade eden Büyükgöz, sivil toplum hizmetlerini mahalli müşterek ihtiyaçlar kapsamında
değerlendirdiklerini; okul öncesi eğitim, meslek edindirme, başarılı gençleri desteklemek, mucitleri teşvik, gençlere staj, ampute takımları oluşturmak, aile danışmanlığı gibi pek çok hizmeti bu anlayışla hayata geçirdiklerini belirtti. Başkan
Büyükgöz, toplumsal iyilik için sivil toplum kuruluşları ile iş birliklerini daha da geliştirmek arzusunda olduklarını da ifade etti.
İcraatlar, Gebzeliler için kitaplaştırılıyor Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün; Sosyal Belediyecilik, Kültür Sanat, Sıfır Atık, İmar, Altyapı ve Fiziki İyileştirmeleri de kapsayan, on iki ayrı başlığın yer aldığı sunum eşliğinde, Gebze Belediyesi’nin hizmet ve yatırımlarını kamuoyu ile paylaştığı “Gebze’de Gündem Hizmet ve Yatırım” toplantısı sona erdi. Başkan Büyükgöz; toplantı programı kapsamında siyaset dünyası, özel sektör temsilcileri, sanayiciler, tüccarlar, sivil toplum
kuruluşları ve basın mensuplarıyla bir araya geldi. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün bizzat gerçekleştirdiği sunum, Gebze’deki ev ve iş yerlerine de ulaştırılmak üzere kitaplaştırılıyor.













Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
KO-MEK’ten UKOM’a Destek KO-MEK’ten UKOM’a Destek
Maşukiye Aygırderesi Islah Ediliyor Maşukiye Aygırderesi Islah Ediliyor
Büyükşehir’den Geniş Katılımlı Roman Çalıştayı Büyükşehir’den Geniş Katılımlı Roman Çalıştayı
GEBZE BALÇIK’TA DEPO, DERE ISLAHI VE ALTYAPI ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR GEBZE BALÇIK’TA DEPO, DERE ISLAHI VE ALTYAPI ÇALIŞMALARI...
Marmara Bölgesi Mekânsal Gelişme Stratejik Çerçeve Belgesi Tanıtıldı Marmara Bölgesi Mekânsal Gelişme Stratejik Çerçeve...
Tramvay İnşaatı Yağmura Rağmen Devam Ediyor Tramvay İnşaatı Yağmura Rağmen Devam Ediyor
Yukarı Çık

banner660

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

KO-MEK’ten UKOM’a Destek
UKOM personeline KO-MEK usta öğreticileri tarafından Excel kullanımına yönelik eğitim verildi

Haberi Oku