BÜYÜKGÖZ: STK ÇALIŞMALARI BİR SEFER GÖREV EMRİDİR

Gebze Belediyesi tarafından düzenlenen “Gebze’de Gündem Hizmet ve Yatırım” toplantısının üçüncü ve son oturumu 20 Ekim Çarşamba günü, Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, toplantı programının son gününde sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldi.

YÜZ BİNLERCE VAKIF KURMUŞ BİR ECDADIN TORUNLARIYIZ

Gebze Belediyesi tarafından düzenlenen “Gebze’de Gündem Hizmet ve Yatırım” toplantısının üçüncü ve son oturumu 20 Ekim Çarşamba günü, Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, toplantı programının son gününde sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldi.

Büyükgöz: “Sivil toplum çalışmaları bir sefer görev emridir.”

Gebze Belediye Başkanı olarak ekibiyle ve işbirliği içinde olduğu kurum ve kuruluşlarla

gerçekleştirdiği icraatları kamuoyuyla paylaşmak amacıyla organize ettiği toplantı

programının son gününde Büyükgöz; toplumsal iyiliği sağlamak için güzergâhlarının

sivil toplum kuruluşları olduğunu ifade etti. Başkan Büyükgöz: “Sivil toplum

kuruluşlarında çalışmak, bir vasfı, bir derdi, bir hassasiyeti olan vatandaşlarımız için

adeta bir sefer görev emri gibidir. Bizim medeniyetimiz kanadı kırık kuşlara bakmak için

dahi vakıf kuran bir medeniyettir, yüz binlerce vakıf kurmuş bir ecdadın torunlarıyız.”

dedi.

Mahalli müşterek ihtiyaç olarak sivil toplum hizmeti

Gebze’nin sosyal standartlarını çok daha yükseklere taşımak için çalıştıklarını ifade

eden Büyükgöz, sivil toplum hizmetlerini mahalli müşterek ihtiyaçlar kapsamında

değerlendirdiklerini; okul öncesi eğitim, meslek edindirme, başarılı gençleri

desteklemek, mucitleri teşvik, gençlere staj, ampute takımları oluşturmak, aile

danışmanlığı gibi pek çok hizmeti bu anlayışla hayata geçirdiklerini belirtti. Başkan

Büyükgöz, toplumsal iyilik için sivil toplum kuruluşları ile iş birliklerini daha da

geliştirmek arzusunda olduklarını da ifade etti.

İcraatlar, Gebzeliler için kitaplaştırılıyor

Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün; Sosyal Belediyecilik, Kültür Sanat, Sıfır Atık, İmar,

Altyapı ve Fiziki İyileştirmeleri de kapsayan, on iki ayrı başlığın yer aldığı sunum

eşliğinde, Gebze Belediyesi’nin hizmet ve yatırımlarını kamuoyu ile paylaştığı “Gebze’de

Gündem Hizmet ve Yatırım” toplantısı sona erdi. Başkan Büyükgöz; toplantı programı

kapsamında siyaset dünyası, özel sektör temsilcileri, sanayiciler, tüccarlar, sivil toplum

kuruluşları ve basın mensuplarıyla bir araya geldi. Gebze Belediye Başkanı Zinnur

Büyükgöz’ün bizzat gerçekleştirdiği sunum, Gebze’deki ev ve iş yerlerine de ulaştırılmak

üzere kitaplaştırılıyor.

























