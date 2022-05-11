Büyükgöz Turizm Bakanı’nı Ağırladı

11 Mayıs 2022 Çarşamba 16:39
Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’u, Gebze standında ağırladı. Gebze’yi 6. Heritage İstanbul’da temsil eden Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’u Gebze standında ağırladı. Gebze’nin tarihi ve kültür varlıkları hakkında Bakan Ersoy’a bilgi veren Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz; Tarihi Eskihisar Kale Çevresi Rekreasyon Projesi hakkında da sunum yaptı. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, 6. Heritage İstanbul etkinlikleri kapsamında ayrıca düzenlenen panelde belediyenin Tarihi Eskihisar Kale Çevresi Rekreasyon Projesi’ne ilişkin haziruna paylaşımda bulundu.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×