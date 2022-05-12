Büyükgöz ‘Yeni Eskihisar’ ı Anlatacak

12 Mayıs 2022 Perşembe 10:58
13 Mayıs 2022 Cuma günü İstanbul Lütfi Kırdar Rumeli Salonu’nda saat 10:30-11:15 arası düzenlenen ‘Tarihi Belediyeler Paneli’nde Eskihisar Rekreasyon Projesi’ni anlatacak olan Başkan Büyükgöz, Eskihisar çevre düzenlemesi ve rekreasyon alanları ile birlikte Eskihisar Kelesi ve Osman Hamdi Bey Müzesi’ni de katılımcılara anlatacak. 6.Herıtage İstanbul’da düzenlenecek olan panelde Arkeolog, Arkeoloji ve Sanat Yayınları Başkanı Nezih Başgelen moderatörlük yapacak. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün yanı sıra Antalya Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu ve Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır konuşmacı olarak yer alacaklar.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×