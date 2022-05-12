Büyükgöz ‘Yeni Eskihisar’ ı Anlatacak Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Eskihisar Rekreasyon Projesi’ni Heritage Konferansı’nda düzenlenen panelde anlatacak.

12 Mayıs 2022 Perşembe 10:58