Büyükgöz’den 19 Mayıs Koşusuna Davet

Başkan Büyükgöz’den Gebzeli gençlere 19 Mayıs Gençlik ve Halk Koşusu’na davet. Gebze Belediyesi tarafından düzenlenecek 19 Mayıs Gençlik ve Halk Koşusu, 19 Mayıs Perşembe günü saat 10:30’da 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanı’ndan start alacak. Belirlenen güzergah üzerinden devam edecek Gebze Belediyesi 19 Mayıs Gençlik ve Halk Koşusu Gebze Alaettin Kurt Stadyumunda sona erecek. Gebze Belediye Başkanı Zinnur, Gebzeli gençleri ve vatandaşları 19 Mayıs Gençlik ve Halk Koşusu’na katılmaya davet etti.