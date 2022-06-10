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Büyükgöz’den; Gebzeli çiftçilere fide desteği

Gebze Belediyesi’nden Gebzeli çiftçilere önemli destek. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz Gebzeli çiftçilere-üreticilere, 200 bin adet sebze fidesi hibe etti.

Büyükgöz'den; Gebzeli çiftçilere fide desteği

10 Haziran 2022 Cuma 11:47

 Gebze Belediyesi’nden Gebzeli çiftçilere önemli destek. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün öncülüğünde ilçenin kırsal mahallelerinde üretim yapan çiftçilere, fide desteğinde bulunuldu. Gebze’nin kırsal yerleşim merkezlerinden Kadıllı Mahallesi’nde düzenlenen hibe fide dağıtım törenine ev sahibi Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün yanı sıra AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, İlçe Kadın Kolları Başkanı Habibe Çırak, İlçe Jandarma Komutanı Üstteğmen Muharrem Poyrazoğlu, belediye meclis üyeleri, İlçe Sağlık Müdürü İlhan Kadıoğlu, İlçe Tarım Müdürü Murat Taşdemir, Gebze Ziraat Odası Başkanı Ayhan Pekşen, mahalle muhtarları, Gebzeli çiftçiler-üreticiler katıldı. 
YERLİ ÜRETİME DESTEK İÇİN 

Yüz binlerce sebze fidesinin Gebzeli üreticiyle buluştuğu, “Fide Bizden Üretmen Sizden Fide Dağıtım Töreni”nde kısa bir selamlama konuşması yapan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Kıymetli hazirun;  Gebzeli üreticilerimiz yanında olmak, yerli üretime destek vermek maksadıyla gerçekleştirdiğimiz Fide Dağıtım Töreni’ne hoş geldiniz. Ülke nüfusunun beslenmesi, 
milli gelire ve istihdama katkısı, sanayi sektörünün hammadde ihtiyacını karşılaması ve ihracata doğrudan ya da dolaylı olarak katkı sağlaması ile tarımcılık stratejik olarak çok kıymetli. 



200 BİN ADET SEBZE FİDESİ 

Devletimizin desteklerinin yanı sıra bizler de Gebze Belediyesi olarak sorumluluk alanımızda faaliyet gösteren Gebzeli çiftçilerimize
destek oluyoruz. Bu maksatla bugün 30 bin domates, 30 bin salatalık,  70 bin biber ve 70 bin adet patlıcan fidesi olmak üzere 200 bin adet fideyi çiftçilerimize hibe ediyoruz. İnşallah mahsullerini en kısa sürede toplayacak ve bizlerle buluşturacaklar.

GÜZİDE KÖY ÜRÜNLERİ PAZARI 

Gebzeli üreticilerimize yeni bir alan açmak, onları doğrudan tüketiciyle buluşturmak maksadıyla Kızılay Caddesi’nde bulunan katlı otoparkımızda her hafta perşembe günü Güzide Köy Mahsulleri Pazarı kuruyoruz. Bu fidelerimizden çıkacak ürünlerimizi burada görmek, Gebzelilerle buluşturmak da nasip olur inşallah. Gebze olarak tarımcılıkta da var olduğumuzu, burada da bir marka değerimiz olduğunu göstermek istiyoruz. 



GEBZE’DE 3 BİN SERADA TARIM FAALİYETİ 

Gebze’de 3 bin civarında bulunan sera sayısı bunun işaretlerinden bir tanesi. Gebze Belediyesi olarak hemşerilerimiz için, ülkemiz için elimizden gelen desteği sağlamaya devam edeceğiz. Değerli Misafirler, Şahsım ve Gebze Belediyesi adına üretimde söz sahibi olan,  emeklerini ortaya koyan kıymetli çiftçilerimize çok teşekkür ediyorum. 200 bin fidemiz hayırlı, uğurlu, bereketli olsun inşallah” ifadelerini kullandı. 



ÇİFTÇİLERDEN BAŞKAN BÜYÜKGÖZ’E TEŞEKKÜR 

AK Parti İlçe Başkanı Recep Kaya da yaptığı selamlama konuşmasında, verilen destekten ötürü Başkan Büyükgöz ve ekibini tebrik ederek, Gebzeli çiftçilere de bereketli olsun temennilerini iletti. Gebzeli çiftçiler de verilen fide desteğinden ötürü Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’e teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi. Konuşmaların ardından Gebzeli üretici çiftçilere fideler protokol tarafından takdim edildi.

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