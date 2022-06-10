Büyükgöz’den; Gebzeli çiftçilere fide desteği









Gebze Belediyesi’nden Gebzeli çiftçilere önemli destek. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün öncülüğünde ilçenin kırsal mahallelerinde üretim yapan çiftçilere, fide desteğinde bulunuldu. Gebze’nin kırsal yerleşim merkezlerinden Kadıllı Mahallesi’nde düzenlenen hibe fide dağıtım törenine ev sahibi Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün yanı sıra AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, İlçe Kadın Kolları Başkanı Habibe Çırak, İlçe Jandarma Komutanı Üstteğmen Muharrem Poyrazoğlu, belediye meclis üyeleri, İlçe Sağlık Müdürü İlhan Kadıoğlu, İlçe Tarım Müdürü Murat Taşdemir, Gebze Ziraat Odası Başkanı Ayhan Pekşen, mahalle muhtarları, Gebzeli çiftçiler-üreticiler katıldı.

YERLİ ÜRETİME DESTEK İÇİN



Yüz binlerce sebze fidesinin Gebzeli üreticiyle buluştuğu, “Fide Bizden Üretmen Sizden Fide Dağıtım Töreni”nde kısa bir selamlama konuşması yapan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Kıymetli hazirun; Gebzeli üreticilerimiz yanında olmak, yerli üretime destek vermek maksadıyla gerçekleştirdiğimiz Fide Dağıtım Töreni’ne hoş geldiniz. Ülke nüfusunun beslenmesi,







milli gelire ve istihdama katkısı, sanayi sektörünün hammadde ihtiyacını karşılaması ve ihracata doğrudan ya da dolaylı olarak katkı sağlaması ile tarımcılık stratejik olarak çok kıymetli.



200 BİN ADET SEBZE FİDESİ



Devletimizin desteklerinin yanı sıra bizler de Gebze Belediyesi olarak sorumluluk alanımızda faaliyet gösteren Gebzeli çiftçilerimize

destek oluyoruz. Bu maksatla bugün 30 bin domates, 30 bin salatalık, 70 bin biber ve 70 bin adet patlıcan fidesi olmak üzere 200 bin adet fideyi çiftçilerimize hibe ediyoruz. İnşallah mahsullerini en kısa sürede toplayacak ve bizlerle buluşturacaklar.



GÜZİDE KÖY ÜRÜNLERİ PAZARI



Gebzeli üreticilerimize yeni bir alan açmak, onları doğrudan tüketiciyle buluşturmak maksadıyla Kızılay Caddesi’nde bulunan katlı otoparkımızda her hafta perşembe günü Güzide Köy Mahsulleri Pazarı kuruyoruz. Bu fidelerimizden çıkacak ürünlerimizi burada görmek, Gebzelilerle buluşturmak da nasip olur inşallah. Gebze olarak tarımcılıkta da var olduğumuzu, burada da bir marka değerimiz olduğunu göstermek istiyoruz.





Gebzeli üreticilerimize yeni bir alan açmak, onları doğrudan tüketiciyle buluşturmak maksadıyla Kızılay Caddesi’nde bulunan katlı otoparkımızda her hafta perşembe günü Güzide Köy Mahsulleri Pazarı kuruyoruz. Bu fidelerimizden çıkacak ürünlerimizi burada görmek, Gebzelilerle buluşturmak da nasip olur inşallah. Gebze olarak tarımcılıkta da var olduğumuzu, burada da bir marka değerimiz olduğunu göstermek istiyoruz.



GEBZE’DE 3 BİN SERADA TARIM FAALİYETİ



Gebze’de 3 bin civarında bulunan sera sayısı bunun işaretlerinden bir tanesi. Gebze Belediyesi olarak hemşerilerimiz için, ülkemiz için elimizden gelen desteği sağlamaya devam edeceğiz. Değerli Misafirler, Şahsım ve Gebze Belediyesi adına üretimde söz sahibi olan, emeklerini ortaya koyan kıymetli çiftçilerimize çok teşekkür ediyorum. 200 bin fidemiz hayırlı, uğurlu, bereketli olsun inşallah” ifadelerini kullandı.





Gebze’de 3 bin civarında bulunan sera sayısı bunun işaretlerinden bir tanesi. Gebze Belediyesi olarak hemşerilerimiz için, ülkemiz için elimizden gelen desteği sağlamaya devam edeceğiz. Değerli Misafirler, Şahsım ve Gebze Belediyesi adına üretimde söz sahibi olan, emeklerini ortaya koyan kıymetli çiftçilerimize çok teşekkür ediyorum. 200 bin fidemiz hayırlı, uğurlu, bereketli olsun inşallah” ifadelerini kullandı.



ÇİFTÇİLERDEN BAŞKAN BÜYÜKGÖZ’E TEŞEKKÜR