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BÜYÜKGÖZ'DEN İSTİŞARE ZİYARETLERİ

Başkan Büyükgöz’den Siyasi Partilere İSTİŞARE ZİYARETLERİ Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, kentin şehr-i emini sıfatıyla, “İstişarede bereket vardır” diyerek ilçede siyasi partilerin başkanlarını ziyaret ediyor.

BÜYÜKGÖZ'DEN İSTİŞARE ZİYARETLERİ

16 Ekim 2021 Cumartesi 22:21


Başkan Büyükgöz, “İlçemizdeki siyasi partilerimizin başkan ve yönetimlerini ziyaret ederek, hem karşılıklı istişarede bulunduk hem de ortak sevdamız olan Gebze’mizi konuştuk. Ülküsü ve şiarı Gönül Belediyeciliği, yöntemi ve parolası istişare olan anlayışla milletimizin refahını ve ihtiyaçlarını karşılayacak projeleri ortak akılla hep birlikte uygulayacağız inşallah” dedi.

 

Başkan Büyükgöz, toplumun her kesiminden vatandaşlarla istişare buluşmalarına devam ediyor. Görevi devraldığı ilk günden bugüne kadar Gönül Belediyeciliği anlayışıyla başta temel belediyecilik hizmetleri olmak üzere sosyal belediyecilik çalışmalarına da hız veren Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, toplumun her kesiminden vatandaşlarla bir araya geliyor. Gebze’yi ortak akılla yöneterek modern bir gelecek inşa edebilmek için çalıştıklarını her platformda ifade eden Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, ilçedeki siyasi partilerin ilçe başkanlarına ziyaret programı gerçekleştiriyor.

İSTİŞAREDE BEREKET VARDIR

“İstişarede bereket vardır” diyerek siyasi partileri ziyarete başlayan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ilk olarak ana muhalefet partisi CHP’nin Gebze İlçe Başkanı Gökhan Orhan ile parti binasında bir araya geldi. CHP’nin ardından, belediye meclisinde grubu bulunan bir diğer parti İyi Parti’yi ziyaret eden Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ü İyi Parti İlçe Başkanı Burak Uluköylü ve yönetimi karşıladı. Başkan gün boyu devam eden ziyaretler kapsamında sırasıyla Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanı Engin Kılıç, Muhafazakar Yükseliş Partisi İlçe Başkanı Ayşegül İnanç, DSP İlçe Başkanı Çetin Tongel, Vatan Partisi Yavuz Derviş Durmaz, Saadet Partisi İlçe Başkanı Mustafa Türel, Bağımsız Türkiye Partisi İlçe Başkanı Murat Öznur, Memleket Partisi İlçe Başkanı Atanur Demirci ve yönetimlerine konuk oldu.

ŞEHR-İ EMİN SIFATIYLA

İlçe başkanlarıyla belediye çalışmaları ve projelere ilişkin bilgilendirmede bulunan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz yaptığı açıklamada şunları söyledi: “400 bini yerleşik ve 1,5 milyonu günü birlik nüfusa ev sahipliği yapan Gebze’nin şehr-i emini sıfatıyla ilk günkü aşk ve heyecanla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlçemizde yaşayan her bir kardeşimizin gönlünü fethetmek, şiar edindiğimiz Gönül Belediyeciliği ilkemizin ana omurgasıdır.

ÜLKÜSÜ GÖNÜL-PAROLASI İSTİŞARE!

Ülküsü ve şiarı Gönül Belediyeciliği, yöntemi ve parolası istişare olan anlayışla milletimizin refahını ve ihtiyaçlarını karşılayacak projeleri ortak akılla hep birlikte geçireceğiz inşallah. Gebze’mizin hayrına, iyiliğine, gelişmesine katkı sunacak herkesle her zaman bir araya gelmeyi, paylaşımda bulunmayı ilk günden bu yana ilke edinmiş durumdayız. Bu minvalde ilçemizdeki siyasi partilerimizin başkan ve yönetimlerini ziyaret ederek, hem karşılıklı istişarede bulunduk hem de ortak sevdamız olan Gebze’mizi konuştuk. Bu vesileyle bizleri ağırlayan tüm ilçe başkanlarımıza ve yönetimlerine misafirperverliklerinden ötürü en kalbi şükranlarımı bir kez daha sunuyorum.”

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