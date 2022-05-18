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BÜYÜKGÖZ'DEN KÖYLERE ÇİFTÇİLER GÜNÜ ZİYARETLERİ

İlçenin kırsal mahallelerini (köyler) ziyaret eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, sebze-meyve üretimi yapan çiftçilerin Dünya Çiftçiler Günü’nü tebrik ederek çalışmalarında kolaylıklar ve bereketli kazançlar diledi

BÜYÜKGÖZ'DEN KÖYLERE ÇİFTÇİLER GÜNÜ ZİYARETLERİ

18 Mayıs 2022 Çarşamba 13:43

 Başkan Büyükgöz'den Dünya Çiftçiler Günü’nde Gebze’nin kırsal mahallelerini ziyaret. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, ilçenin kırsal mahallelerini ziyaret ederek, çiftçilere ve mahalle sakinlerine konuk oldu. Tavşanlı, Pelitli, Balçık, Mollafenari, Cumaköy, Kadıllı, Ovacık, Mudarlı, Ahatlı, Tepemanayır, Hatipler, Duraklı, Elbizli, Kargalı, Yağcılar ve Gebze’nin diğer kırsal mahallelerini ziyaret eden Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’e; Gebze Ziraat Odası Başkanı Ayhan Pekşen, yönetim kurulu üyeleri, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri eşlik etti.


TARIMSAL ÜRETİM MERKEZLERİMİZ


İlçenin kırsal mahallelerindeki sera ve tarlalarda sebze-meyve üreticiliği yapan çiftçilere konuk olan Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz; çalışmalarında kolaylıklar ve bereketli kazançlar diledi.  “Tarımsal üretim olmazsa olmazımız. Gebze köyleri tarımsal üretim merkezlerimiz” diyen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz yaptığı açıklamada, “Dünya Çiftçiler Günü münasebetiyle kırsal mahallelerimizdeki (köyler) üreticilerimizi ziyaret ettik. Belediyemizin 200 bin fide desteği müjdemizi de kendileriyle paylaştık. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.  



BELEDİYE ÇALIŞMALARINI DENETLEDİ


Kırsal mahallelerde üretim  yapan çiftçileri ziyaretin yanı sıra mahalle sakinlerine de konuk olan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, vatandaşlarla hasbihal etti. Vatandaşların belediye hizmetlerine ilişkin talep, görüş ve önerilerini de dinleyen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, belediye ekiplerinin gerçekleştirdiği üst yapı çalışmalarını da yerinde denetledi. Kırsal mahalle sakinleri ve üretim yapan çiftçiler, Başkan Büyükgöz’e ziyaretinden ötürü teşekkür etti. 


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