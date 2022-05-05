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Büyükşehir, 2021 yılında yaklaşık 2 ton atık ilaç topladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 131 noktada atık ilaçları toplayarak İZAYDAŞ’ta bertaraf ettiriyor. 2021 yılında yaklaşık 2 ton atık ilaç toplandı

Büyükşehir, 2021 yılında yaklaşık 2 ton atık ilaç topladı

05 Mayıs 2022 Perşembe 14:00

 ‘Sıfır Atık Projesi’ kapsamında evlerden kaynaklanan son kullanma tarihi geçmiş ve kullanılmayan ilaç atıklarının toplanmasını hedefleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 12 ilçede çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda gönüllü eczaneler başta olmak üzere 131 noktada atık ilaçlar toplanarak İZAYDAŞ’ta bertaraf ediliyor.

 


131 NOKTADA İLAÇLAR TOPLANIYOR

‘Sıfır Atık Projesi’ kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, evlerden kaynaklanan son kullanma tarihi geçmiş ve kullanılmayan ilaç atıklarının toplanması için 12 ilçede çalışmalarını sürdürüyor. Kaynağında ayrı toplanması, taşınması ve bertarafının sağlanması amacıyla Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda ilçe belediyeleri, Kamu Hastaneleri, 31. Bölge Kocaeli Eczacı Odası, gönüllü eczaneler ve İZAYDAŞ paydaşlığında sürdürülüyor.

 

2021’DE YAKLAŞIK 2 TON

Kocaeli’nin 12 ayrı ilçesinde belirlenen eczanelere, ilçe belediyelerinin I. Sınıf Atık Getirme Merkezlerine, Kamu Hastanelerine ve belediye hizmet binalarına olmak üzere toplam 131 noktaya konulan “Atık İlaç Toplama Kutuları”nda kullanılmayan ilaçlar kaynağında toplanıyor. Ayrı biriktirilen ilaç atıklarının çevre ve toplum sağlığına zarar vermeden İZAYDAŞ’ta bertarafı sağlanıyor. Vatandaşlar nezdinde büyük ilgi gören proje kapsamında 2021 yılı içerisinde toplama noktalarından bin 874 kg, 2022 yılı ilk çeyreğinde ise bin 235 kg Atık ilaç toplandı.


 

ATIK İLAÇ TOPLAMA NOKTALARI

Atık ilaçların tekrar kullanılması veya geri dönüşümü mevcut olmadığı, doğaya verdiği zararı önlemek için evlerindeki, çekmecelerde veya ecza dolaplarında bekletilen son kullanım tarihi geçmiş kullanılmayan ilaçlarını belirlenen bu eczanelere getirmelerini ve kutulara atmalarını isteniyor. Vatandaşlar, Atık İlaç Toplama Noktalarının listesine (ekteki excel listesi) Büyükşehir 153 Çağrı Merkezini, İlçe Belediyesi Alo Atık Hatlarını arayarak ulaşabilirler.

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