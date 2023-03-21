Büyükşehir, Çanakkale Annelerini Unutmadı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü vesilesiyle düzenlenen “Kınalı Kuzulara Ağıt” Çanakkale Anneleri programında şiir yorumcusu Seyfullah Kartal ile sevilen sunucu İkbal Gürpınar’ın huzurlu sohbetleri ve şiirleriyle seyirciyi buluşturdu. 18 Mart Çanakkale Zaferi Programı’nda, Kılavuz Gençlik Müzik Topluluğu da türküler ve ağıtlar ile izleyenlere duygusal anlar yaşattı.

GAZİLER VE ŞEHİT AİLELERİNİN YOĞUN KATILIMI

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gençlik Eğitimi Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen Çanakkale Cephesi'nde savaşan ve hayatını kaybederek şehit olan Mehmetçik için saygı duruşuyla başlayan programda daha sonra İstiklal Marşı okundu. Gaziler ve şehit ailelerinin yoğun katılımıyla gerçekleştirilen anma programına Kocaeli Üniversitesi’nden Doç. Dr. Figen Büyükakın, Büyükşehir Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Şemsettin Yıldırım ve Kılavuz gençliği katıldı. Program kapsamında Kocaeli İmam Hatip Liseleri arası Kur’an-ı Kerim okuma birincisi Celal Talha Çelik tarafından Kuran-ı Kerim tilaveti yapıldı.

ÇANAKKALE RUHUNUN ÇOCUKLARA AŞILANMASI

Şanlı tarihimizin önemli dönüm noktalarından biri olan ve kahraman ecdadımızın, topraklarımıza göz dikenlere karşı yazdığı şanlı destan olan Çanakkale Zaferi’nin 108’inci yıldönümünde kınalı kuzularını vatan savunması için cepheye gönderen Çanakkale annelerinin fedakârlıklarını hatırlamak ve şehitlerimizi anmak için Kocaeli Uluslararası Kongre Merkezi’nde anma programı düzenlendi. Programda Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın eşi Doç. Dr. Figen Büyükakın konuşma yaptı. Akademisyen Büyükakın büyük çoğunluğunun kadınların oluştuğu anlamlı programda Çanakkale ruhunun çocuklara aşılanması için önemli bir etken olduğunu vurguladı.

İNSANLIK DERSİNİN DE VERİLDİĞİ BİR DESTANDIR

Ünlü Ozan Neşet Ertaş’ın ‘Kadınlar insandır; biz erkekler ise insanoğlu’ sözünü hatırlatarak her daim kadınları yüceltici ve kadınların önemini anlatan bu cümle ile tüm yönlerine vurgu yapan Akademisyen Büyükakın “Gelecekte nasıl bir evlat yetiştirmek istiyorsak Çanakkale ruhunu unutturmayacağımız ve her daim aklımızda olacak yeni nesiller yetiştirmek zorundayız. O yüzden kadınlarımıza annelerimize önemli görevler düşüyor. Öncelikle bunu hatırlatmak istiyorum. Sonrasında Çanakkale Destanı küllerinden doğan bir milletin destanıdır. Kendisini öldürmeye gelenleri bile diriltecek bir şekilde insanlık dersinin de verildiği bir destandır. O yüzden hiçbir zaman unutmamamız ve unutturmamamız gereken bir destan olduğunu ifade etmek istiyorum.’’ şeklinde konuştu.

SİZ ÇANAKKALE’Yİ NASIL UNUTURSUNUZ?

Japonların atom bombasının atıldığı anı unutturmamak; kendi gençlerine yönelik Hiroşima ve Nagasakideki büyük yıkımı göstererek tarihlerini hatırlatmayı bir ödev kabul ediyorlarsa; biz de şanlı ecdadımızın Çanakkale’de gösterdiği o muazzam mücadeleyi gençlerimize sürekli hatırlatmalıyız ve küllerimizden yeniden doğuşumuz için milletçe nasıl tek yumruk olduğumuzun bilincini gençlerimize vermeliyiz.

Büyükakın, Çanakkale’den çıkaracağımız çok dersin olduğunu, bir metrekareye 12 bin merminin düştüğü, bir insanlık dersinin verildiği bu destanın yazıldığı Çanakkale’ye, bizler de gençlerimizi götürerek bu ruhun canlı kalması için çaba gösterdiğimizi ve nesillere aktarmamız gerektiğini ifade etti.

NASIL BİR RUHA SAHİP OLMAMIZ GEREKTİĞİ

Nene hatunlarla, Kara Fatmalarla, Halide Edip Adıvarlarla bu günlere gelindiğini hatırlatan Doç. Dr. Figen Büyükakın “Tabii ki diğer gazilerimizi şehitlerimizi unutmuyoruz. ‘Bir vatan uğruna Ya Rab Ne hilaller basıyor’ diyen Şair Mehmet Akif Ersoy'un sözlerini de unutmayalım. Çanakkale Boğazı’na kazınan ve zaferin sembollerinden biri olan bir yolcuya yazılmış şiire ilişkin ‘Dur Yolcu’ şiirini sözleri olan Dur yolcu! Bilmeden gelip bastığın bu toprak, bir devrin battığı yerdir. Eğil de kulak ver, bu sessiz yığın bir vatan kalbinin attığı yerdir. Bu ıssız, gölgesiz yolun sonunda gördüğün bu tümsek Anadolu'nda, İstiklal uğrunda, namus yolunda can veren Mehmed'in yattığı yerdir. Bu tümsek, koparken büyük zelzele, son vatan parçası geçerken ele, Mehmed'in düşmanı boğduğu sele mübarek kanını kattığı yerdir. Düşün ki, haşrolan kan, kemik, etin yaptığı bu tümsek, amansız, çetin bir harbin sonunda bütün milletin Hürriyet zevkini tattığı yerdir.’ Nasıl bir ruha sahip olmamız gerektiğini hepimiz çok iyi biliyoruz bu bilinçle evlatlarımızı yetiştirmemiz gerektiğini ifade ediyorum” şeklinde konuştu.

“DUA” ŞİİRİ GÖNÜLLERDE YER BULDU

Büyükşehir’in; Kocaeli genelinde eğitim gören 14-24 yaş aralığındaki öğrencilerin, kültür sanat yoluyla tarihimize olan bakışlarına katkıda bulunmak ve musiki yoluyla özel yeteneklerinin gelişmesini amacıyla kurulan Şef İrfan Ayar yönetiminde ilk kez sahne alan Kılavuz Gençlik Müzik Topluluğu birbirinden kıymetli kahramanlık türkü, kaside ve eserleri seslendirdi. Kılavuz Gençlik Müzik Topluluğu ile birlikte sahne alan ünlü şiir yorumcusu Seyfullah Kartal, kıymetli eserleri seslendirdi. Şiir Yorumcusu Seyfullah Kartal, Arif Nihat Asya’nın ilk yayınlandığı 1979 yılından bugüne İslam Coğrafyası’nın ortak sesi olan “Dua” şiiri başta olmak üzere, akıl ve gönüllerde yer bulan şiirlerini okudu.

ANNELERDEN ÇOCUKLARINA ALLAH SEVGİSİ

Kılavuz Gençlik Müzik Topluluğu ve Kartal’dan sonra Çanakkale Zaferi’ni anlatan ünlü TV sunucusu İkbal Gürpınar, Çanakkale Zaferi’nin simgelerinden biri olan Seyit Onbaşı, Nene Hatun ve nice kahramanların hikayelerini izleyicilerle paylaştı.1915 yılı işgal güçlerinin donanmasının ana kumanda gemisi Amiral Gübrat’ın oğluna nasıl idam cezası verdiğini anlatarak, “Gübrat oğluna Çanakkale’yi geçip İstanbul boğazına ulaşılması için görev verir. Mayınları keşfetmesini ister. Keşif yapılıyor ancak mayınlar bulunamıyor. Çünkü Türkler hedef şaşırtıp mayınları temizliyor sonra tekrar yerleştiriyor. Düşman gemileri batınca da oğlunu hainlikle suçlayan Gübrat, oğluna gemide idam ettiriyor. Gübrat, gerçeği 8 yıl sonra öğrense de artık oğlu yaşamıyor. Oğlu için Fransa’da büyük bir tören yaptırır. Savaş her iki taraf için de kıyım olmuştur” dedi. Gülpınar, programa gelen annelerden çocuklarına Allah sevgisini öğretmelerini isteyerek, “Onlara Allah’ı sevdirelim. Allah’ı severse onu üzecek bir şey yapmaz. Dolayısıyla sizi de üzecek şeyler yapmaz” diye konuştu.

ÇİÇEK TAKDİM ETTİ.

Gürpınar, konuklara Çanakkale zaferine ilişkin bilgiler paylaştı. Birbirinden güzel şiirler ve hayatın içinden kesitler aktaran İkbal Gürpınar, program sonrası katılımcılara hatıra fotoğrafı çektirdi. Başkan Büyükakın’ın eşi Doç. Dr. Figen Büyükakın, program sonunda Çanakkale’yi yaşatan Kılavuz Gençlik Müzik Topluluğu şefi İrfan Ayar, ünlü şiir yorumcusu Seyfullah Kartal ve ünlü sunucu İkbal Gülpınar’a teşekkür ederek çiçek takdim etti.













