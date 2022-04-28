Büyükşehir geleneği bozmadı! 150 milyon TL ödeme yapıldı

28 Nisan 2022 Perşembe 10:26
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Ramazan Bayramı öncesinde kent esnafını sevindirdi. Geleneği bozmayan Başkan Büyükakın, bayram öncesinde Büyükşehir Belediyesi’nden alacağı olan kent esnafına 150 milyon TL ödeme yapılması talimatını verdi. Böylece Ramazan Bayramı öncesinde kent esnafının yüzü güldü, piyasaya canlılık geldi.
ESNAFA VE ŞEHRE CAN SUYU
Kocaeli’de artık geleneksel hale gelen bayram öncesi ödemeleri devam ediyor. Başkan Büyükakın, Büyükşehir’e iş yapan esnaf, tüccar ve firmaların bayram öncesinde hesaplarına alacakları olan 150 milyon TL’nin yatırılması talimatını verdi. “Kent halkımızı, esnafımızı asla yalnız bırakmayacağız” diyen Başkan Büyükakın’ın talimatıyla Büyükşehir, bayram öncesinde esnafa ve kente can suyu verdi.
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