banner748
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Büyükşehir geleneği bozmadı! 150 milyon TL ödeme yapıldı

Başkan Büyükakın’ın talimatıyla Büyükşehir ile iş yapan esnaf, tüccar ve firmalara Ramazan Bayramı öncesinde 150 milyon TL ödeme yapıldı

Büyükşehir geleneği bozmadı! 150 milyon TL ödeme yapıldı

28 Nisan 2022 Perşembe 10:26

 Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Ramazan Bayramı öncesinde kent esnafını sevindirdi. Geleneği bozmayan Başkan Büyükakın, bayram öncesinde Büyükşehir Belediyesi’nden alacağı olan kent esnafına 150 milyon TL ödeme yapılması talimatını verdi. Böylece Ramazan Bayramı öncesinde kent esnafının yüzü güldü, piyasaya canlılık geldi.

ESNAFA VE ŞEHRE CAN SUYU

Kocaeli’de artık geleneksel hale gelen bayram öncesi ödemeleri devam ediyor.  Başkan Büyükakın, Büyükşehir’e iş yapan esnaf, tüccar ve firmaların bayram öncesinde hesaplarına alacakları olan 150 milyon TL’nin yatırılması talimatını verdi.  “Kent halkımızı, esnafımızı asla yalnız bırakmayacağız” diyen Başkan Büyükakın’ın talimatıyla Büyükşehir, bayram öncesinde esnafa ve kente can suyu verdi.




Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
GebzeDaricaçayırovaİzmitKocaeli
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Vakıf Haftası Etkinlikleri Başlıyor Vakıf Haftası Etkinlikleri Başlıyor
Alın Terinin Bayramı 1 Mayıs Kutlanıyor Alın Terinin Bayramı 1 Mayıs Kutlanıyor
Protokol şehitlikleri ziyaret etti Protokol şehitlikleri ziyaret etti
Bayramda ulaşım 3 gün boyunca ücretsiz Bayramda ulaşım 3 gün boyunca ücretsiz
Vali Seddar Yavuz Gebze'de İftar Açtı Vali Seddar Yavuz Gebze'de İftar Açtı
Rize Araştırmaları Vakfı Başkanından İKTAV'a Ziyaret Rize Araştırmaları Vakfı Başkanından İKTAV'a...
Yukarı Çık

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner378

Vakıf Haftası Etkinlikleri Başlıyor
''Vakıf Haftası Etkinlikleri'' 9-15 Mayıs 2022 haftasında Kültür Bakanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü...

Haberi Oku