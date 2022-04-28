Büyükşehir geleneği bozmadı! 150 milyon TL ödeme yapıldı

Başkan Büyükakın’ın talimatıyla Büyükşehir ile iş yapan esnaf, tüccar ve firmalara Ramazan Bayramı öncesinde 150 milyon TL ödeme yapıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Ramazan Bayramı öncesinde kent esnafını sevindirdi. Geleneği bozmayan Başkan Büyükakın, bayram öncesinde Büyükşehir Belediyesi’nden alacağı olan kent esnafına 150 milyon TL ödeme yapılması talimatını verdi. Böylece Ramazan Bayramı öncesinde kent esnafının yüzü güldü, piyasaya canlılık geldi.





ESNAFA VE ŞEHRE CAN SUYU



