GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Büyükşehir İtfaiyesinden acil durum ekiplerine uygulamalı eğitim

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ilimizde faaliyet gösteren sanayi kuruluşlarının acil durum ekiplerine eğitim veriyor.

Büyükşehir İtfaiyesinden acil durum ekiplerine uygulamalı eğitim

26 Mayıs 2022 Perşembe 09:38

 Kocaeli genelinde ve il dışından gelen itfaiyecilere, öğrencilere ve acil durum ekiplerine yönelik eğitimlerini sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı eğitimlerine devam ediyor. Bu kapsamda ilimizde faaliyet gösten İGSAŞ ve Türkiye Hijyen Ürünleri San. Ve Tic. A.Ş. firmaları acil durum ekiplerine eğitim verildi.

 

ACİL DURUM EKİPLERİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı eğitimlerine devam ediyor. Kocaeli’nde ve il dışında yaptığı faaliyetlerle adından söz ettiren Kocaeli İtfaiyesi, İGSAŞ ve Türkiye Hijyen Ürünleri San. Ve Tic. A.Ş. firmaları acil durum ekiplerine eğitim verdi. İGSAŞ Acil Durum ekiplerine eğitimler KOBİTEM Eğitim Merkezinde, Türkiye Hijyen Ürünleri San. Ve Tic. A.Ş. firmaları acil durum ekiplerine ise eğitim firmanın kendi tesislerinde verildi.

 

UYGULAMALI YANGIN SÖNDÜRME EĞİTİMİ

Uygulamalı geçen eğitimlerde teorik ve pratik olarak yanma ve yangın, yangın yerindeki tehlikeler, söndürme maddeleri ve söndürme teknikleri, akaryakıt yangınlarında köpük kullanımı, kişisel korunma ekipmanı, kapalı ve dumanlı ortamlarda ilerleme başta olmak üzere birçok konuda bilgiler sunuldu. Ayrıca acil durum ekiplerine uygulamalı olarak yangın söndürme çalışması yaptırıldı. Kişisel koruyucu donanım kullanan personel, akaryakıt yangınına köpük ile müdahale uygulamaları ile su sisi ile yaklaşma metotlarını uygulama imkânı buldu.

 

İLERLEME TEKNİKLERİ

Kapalı ve Dumanlı Ortamlarda İlerleme Teknikleri eğitiminde ise, Labirent Simülasyonu kullanıldı. Tamamen karanlık ortamda dar geçişlerin bulunduğu hacimde simülasyon dumanı kullanılarak yangın ortamı oluşturuldu ve personelin kapalı ve dar alan becerileri artırıldı. Yapılan çalışmalar termal kamera desteği ile takip edildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
GebzeDaricaçayırovaİzmitKocaeli
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
GTÜ’de Tarımda Girişimcilik ve Yenilikçilik konuşuldu GTÜ’de Tarımda Girişimcilik ve Yenilikçilik...
Anket sonuçları açıklandı: Millet İttifakı Kocaeli'de öne geçti Anket sonuçları açıklandı: Millet İttifakı...
Getir 4 bin 480 kişiyi işten çıkartacak Getir 4 bin 480 kişiyi işten çıkartacak
Fahiş kira zamlarına karşı yeni sistem: Kiracı şikayet hattı ve kara liste Fahiş kira zamlarına karşı yeni sistem: Kiracı...
Asgari ücrete ara zam formülü masada Asgari ücrete ara zam formülü masada
KO-MEK Körfez İlçe Sergisinde sıfır atık çalışmaları tam not aldı KO-MEK Körfez İlçe Sergisinde sıfır atık çalışmaları...
Yukarı Çık

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner378

GTÜ’de Tarımda Girişimcilik ve Yenilikçilik...
Türkiye’nin tarımsal girişimcilik ekosistemine yön veren liderlerinin ve geleceğin potansiyel girişimcilerinin...

Haberi Oku