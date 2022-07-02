Büyükşehir, kadın muhtarlara TABİP’i anlattı

“HEM ÇİFTÇİ HEM DE ÜLKEMİZ KAZANACAK”









Büyükşehir’in organizasyonunda kadın muhtarlara eşlik eden Kırsal Tarım ve Aromatik Bitkiler Koordinatörü Abdullah Köktürk, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın ortaya koyduğu vizyon çerçevesinde köylerde alternatif ürünleri üretmeyi amaçladıklarını, tıbbi ve aromatik bitki üreticiliğinin de bunlardan biri olduğunu dile getirdi. Gezide kadın muhtarlara “Aromatik bitkiler, tıbbi alanda, kozmetik sanayinde ve gıda alanında kullanılan çok hassas bitki türleridir. Yetiştirilmesi biraz zordur. Arpaya, buğdaya, yulafa pek benzemez. Aromatik bitkiler devamlı bakım isterler ama çok kıymetli ve değerli ürünlerdir. Şu anda İzmit Halinin yanında 43 dönüm üzerine bir fabrika yapılıyor. O fabrikada damıtım ve kurutma yapılacak, çiftçilerimize eğitim verilecek. Bu projeyle hem çiftçi kazanacak hem de ülkemiz kazanacak. Aromatik bitkilere ilgi çok yüksek ve bu bitkilerin ürünleri yüzde 80 oranında ithal ediliyor. Dolayısıyla çiftçi kazanacak, Türkiye kazanacak” bilgisi verildi.

MUHTARLAR UYGULANAN PROJEYİ TAKDİR ETTİ