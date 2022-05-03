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Büyükşehir Zabıtası Mehmet amcanın derdine ilaç oldu

Hastalığı nedeniyle zor durumda kalan ve ilaçlarını alamayan Mehmet amcanın yardımına Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri koştu.

Büyükşehir Zabıtası Mehmet amcanın derdine ilaç oldu

03 Mayıs 2022 Salı 14:23

 Hastalığı nedeniyle evden çıkamadığı için ilaç ve market ihtiyacını karşılayamayan yaşlı amcanın yardımına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri yetişti.

153’TEN YARDIM İSTEDİ
İzmit İlçesi Zabıtan Mahallesinde ikamet eden ve tek yaşayan Mehmet Mert, hastalığı nedeniyle ilaç ve market alışverişini yapamadı. Bayram gününde zor durumda kalan Mehmet Mert, Büyükşehir Belediyesi 153 Çağrı Merkezine ulaşarak yardım istedi.
İLAÇLARI VE MARKET İHTİYACI KARŞILANDI
153 Çağrı merkezine düşen talebe Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı nöbetçi ekipleri cevap verdi. Mehmet Mert’in Zabıtan Mahallesindeki evine giden ekipler, ilaç ve market listesini aldı. Yaşlı amcanın önce sağlığı için ilaçları ardından market ihtiyaçları kısa sürede karşılanarak kendisine teslim edildi. Hastalığı nedeniyle zor durumda olduğunu ifade eden Mehmet Mert, 153’ü aradıktan sonra kısa sürede dönüş yapılarak ihtiyaçlarının karşılandığını belirtti.

153’LE 7/24 HİZMET

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ nin vatandaşların acil ihtiyaçlarına hızlı geri dönüş yapabilmek için kurduğu 153 Çağrı Merkezi, 7/24 esasına göre gelen talep ve önerileri cevap veriyor. Sosyal Belediyecilik anlamında önemli bir hizmetin yerine getirildiği 153 Çağrı Merkezine düşen talepler kısa sürede sorumlu olan birimlere aktarılarak vatandaşların ihtiyaçlarına karşılık veriliyor.


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