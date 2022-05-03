Büyükşehir Zabıtası Mehmet amcanın derdine ilaç oldu

Hastalığı nedeniyle evden çıkamadığı için ilaç ve market ihtiyacını karşılayamayan yaşlı amcanın yardımına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri yetişti.

153’TEN YARDIM İSTEDİ

İzmit İlçesi Zabıtan Mahallesinde ikamet eden ve tek yaşayan Mehmet Mert, hastalığı nedeniyle ilaç ve market alışverişini yapamadı. Bayram gününde zor durumda kalan Mehmet Mert, Büyükşehir Belediyesi 153 Çağrı Merkezine ulaşarak yardım istedi.





İLAÇLARI VE MARKET İHTİYACI KARŞILANDI