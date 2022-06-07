Büyükşehirde Muhtarlara 472 bilgisayar

Büyükşehir Belediyesi, 472 muhtara muhtarlıkta kullanılmak üzere bilgisayarları törenle teslim etti. Törende muhtarlara müjde de veren Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, muhtarlara Balıkhan’ın yanında bulunan boş mekanı düzenleyerek dinlenme ve çay içme alanı yapacaklarını belirtti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kocaeli genelinde bulunan 472 mahalle muhtarına dizüstü bilgisayar hediye etti. Mahallelerde vatandaşlara verilen hizmette kullanılmak üzere verilen bilgisayarların dağıtım töreni Kocaeli Uluslararası Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Törene Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, büyükşehir yetkilileri ve muhtarlar katıldı. Törende 12 ilçeden 15 muhtara temsili olarak bilgisayarları verilirken, kongre merkezinde kurulan dağıtım noktalarında tüm muhtarlara bilgisayarları teslim edildi.

HİZMETİ HER YERE TAŞIYABİLECEĞİZ

Törende muhtarlar adına konuşan Körfez Muhtarlar Derneği Başkanı Engin Öztürk, büyükşehir belediyesinin kendilerine her zaman destek olduğunu belirtti. Muhtarlıklarda ekonomik ömrünü dolduran masa üstü bilgisayarların yerine diz üstü bilgisayarların verildiğini söyleyen Öztürk, “Diz üstü bilgisayarlarla muhtarlık dışında da halka hizmet vereceğiz. Kurulacak sistem ile bilgisayarlarımızdan belediyeye gitmeden sorunları iletebileceğiz. Muhtarlarımız adına belediye başkanımız Tahir Büyükakın’a teşekkür ediyorum” dedi.









ÇOK YORULUYORSUNUZ

Yaşamını yitiren muhtarları anarak konuşmasına başlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın “Seçimlerde insanlara verdiğimiz vaatlerle seçildik. Emaneti istedik ve sizler verdiniz. Şimdi yorulduk demeye, öf demek doğru değil. Görev bitene kadar durmadan çalışmamız gerekiyor. Sizler bizden daha çok yoruluyorsunuz. Direk muhatap oluyorsunuz. Bir de icra makamı da değilsiniz ve aracılık yapıyorsunuz. Bu nedenle bizden çok yorulduğunuza inanıyorum. İnsanlar iş yapanı da yapmayanı da biliyor ve görüyor.

DERNEK KURUP, DERNEK BOZMANIN ANLAMI YOK

Hepimiz hata yaparız. Hizmet ettiğimiz vatandaşlar hancı biz ise yolcuyuz. Onlar kalıcıdır. Bizim görevlerimiz biter biz gideriz. Mahallenizde yardıma ihtiyacı olan biri varsa bana haber verin dedim. Bu vebali size yükledim. Bu kentte bir gariban aç yatıyorsa bizim yaptığımız hiçbir şeyin anlamı yok. Dernek kurup, dernek bozuyorsunuz. Bunların anlamı yok. Milletin derdi bu değil. Vatandaşın rızasını alamazsınız yalancı şahitlik fayda etmez. Milletin emanetini teslim alıyorsanız emanetin ihanetine af olmaz. Önce kendime söylüyorum. Herkes aklını başına alsın ve millete hizmet etmemiz gerekiyor.



MUHTARLARA MEKAN YAPILACAK

Ben size babamın malını vermiyorum. Bu lütuf değil. Sizler millete hizmet ediyorsunuz ve hizmet kaliteli olmalı. Bu bilgisayarlar size vatandaşa hizmet etmeniz için veriliyor. Yazıcılarınızda sorun var sanırım. Bunun için kimseye talimat vermeme gerek yok. Gerçekten acil bir durum olduğunda gece bile olsa beni arayın. Sizler için küçük bir sürpriz var. Balıkhan’ın yanında boşalttığımız bir mekanı sizlere tahsis edeceğiz. Orada beklerken çay içip, dinleneceğiniz bir mekan olacak. Muhtarlar gününe yetiştirmeye çalışın.

BİR KİŞİ AÇ KALMASIN

Yerin altına yatırım yapıyoruz ama yetiştirmiyoruz. Çünkü iklim değişiyor ve aynı zamanda bu kent her yıl bir ilçe kadar büyüyor. Bütçemizin yaklaşık yüzde 50’si yatırım bütçesi. Mahallenizde bir garip varsa mutlaka bize ulaştırın. Bir kişi aç yatmasın. Haber etmezseniz vebali sizin üzerinedir. Tarım ve hayvancılık ile ilgili destekleme noktasında muhtarlarımız problem görüyor. Belgelerini verirken bize yardımcı olun. Büyükşehir verdirmedi demeyin. Çünkü belgeler sizden çıkıyor. Hak geçer.



GERİ DÖNÜŞÜM VE AĞAÇA ÖNEM VERİN

Çevresel sıkıntılar giderek büyüyor. Her yere ağaç dikmemiz lazım. Ağaçlandırılabilecek alanları bize bildirin. Oralara fidan verelim ve dikimini yapalım. Geri dönüşüm için özel ilgi göstermenizi istiyorum. Geri dönüşebilir ürünlerle hayatın devam edilmesi gerekiyor. Geri dönüşüm, ağaç dikimi ile ilgili sizden özel ilgi istiyorum. Bu konuda bize yardım etmenizi istiyorum” dedi.



