Büyükşehir’den 19 Mayıs’ta çifte konser

19 MAYIS’TA ULAŞIM ÜCRETSİZ
Öte yandan Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait toplu taşıma, tramvay ve deniz ulaşımında yapılacak seferler 19 Mayıs Perşembe günü ücretsiz olacak. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nda Büyükşehir’in toplu taşıma araçları, tramvay ve deniz ulaşımında yapılacak seferler 24 saatliğine ücretsiz olacak.
BU HATLAR ÜCRETLİ
Ulaşım Park’a ait Hat 200 İzmit-Kartal, Hat 250 Otogar-Sabiha Gökçen, Hat 250G Gebze Otogar - Sabiha Gökçen Havaalanı hattı ile Hat 700 ise ücretli şekilde hizmet vermeye devam edecek.