Büyükşehir’den 19 Mayıs’ta çifte konser

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nı Büyükşehir çifte konserle kutlayacak. Gençlik Bayramında ulaşım da ücretsiz olacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı coşkusunun kentin her köşesinde yaşanması için çifte konser veriyor. 19 Mayıs Perşembe akşamı İzmit Sekapark’ta saat 21.00’de gençlerin sevgilisi ‘’Ceza’’ sahne alacak. Aynı gün Dilovası Polisan Spor Salonu’nda saat 20.30’da ise ‘’Kutsi’’ konseri var.





19 MAYIS’TA ULAŞIM ÜCRETSİZ

Öte yandan Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait toplu taşıma, tramvay ve deniz ulaşımında yapılacak seferler 19 Mayıs Perşembe günü ücretsiz olacak. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nda Büyükşehir’in toplu taşıma araçları, tramvay ve deniz ulaşımında yapılacak seferler 24 saatliğine ücretsiz olacak.

BU HATLAR ÜCRETLİ

Ulaşım Park’a ait Hat 200 İzmit-Kartal, Hat 250 Otogar-Sabiha Gökçen, Hat 250G Gebze Otogar - Sabiha Gökçen Havaalanı hattı ile Hat 700 ise ücretli şekilde hizmet vermeye devam edecek.





