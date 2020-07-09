banner490
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Büyükşehirden 41 kişiye Kocaelispor forması

Büyükşehir Belediyesi sosyal medya üzerinden çekilişle 41 kişiye Kocaelispor Forması hediye etti.

Büyükşehirden 41 kişiye Kocaelispor forması

09 Temmuz 2020 Perşembe 19:07

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi şehrin marka takımı Kocaelispor’a destek vermeye devam ediyor. Bu yıl üst lige çıkmak için Kocaelispor’un transfer tahtasının açılmasında büyük pay sahibi olan Büyükşehir, sosyal medya üzerinden de şehrin takımına destek veriyor. Büyükşehir Belediyesi sosyal medya üzerinden yapılan çekilişle 41 kişiye Kocaelispor forması hediye etti.   

 

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Spor Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen 41 kişiye Kocaelispor forması kampanyası, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Medya Twitter üzerinden yapıldı. Kısa süre içinde ilgi gören paylaşım taraftarlar arasında da beğenildi.

 

41 ŞANSLI KİŞİ FORMLARI KAZANDI, ÇEKİLİŞLER DEVAM EDECEK

Yapılan Twitter paylaşımıyla 41 şanslı taraftar çekilişle forma kazandı. Büyükşehir yetkilileri Kocaelispor’a destek amaçlı yapılan çekilişlerin devam edeceğini söyledi. Kısa süre içinde hazırlanan hediye formalar, Spor Kenti Kocaeli etiketiyle sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

 

İŞTE KAZANANLAR

Kazananların formalarını teslim almak için sosyal medya üzerinden Büyükşehirle irtibat kurması gerekiyor. Çekilişle forma kazanan 41 kişi ise şöyle oldu.

@seyda4196

@Mertaatay14

@fatihburgu

@iDRiSUAR5

@alicanakan_akan

@ulasekiz

@a_erall

@SuekinciBerat

@kubratuncaa

@selahattinTANTA

@KilicOguuz

@kousiyasal

@shnslm

@tuzkrall_

@ugrcnky

@Hasancan224

@Ggokceerkur41

@izmitlili

@ManszDavut

@OnerGur

@hidayetokutan

@anL_nFs

@nurmente

@karavarizm

@CeysGvs

@Alii_4129

@aliozdemir110

@DipsizKuyu41

@Ayegl57981258

@aydinaydemir41

@ofc2941

@mert_yurttutmaz

@OzgurEngiin

@GultekinAkgunes

@azizotkur41

@KadirSafak9

@emirhansakcakkk

@helintoprakk

@X_man52

@DLK_YİGİT

@41emree

 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
KocaelihaberKocaeliGebzehaberGebzeKoronaCovid-19OkullartatilOkullartatilmiWuhançinAvrupaİstanbulSondakikaHaberlerİzmitDilovasıDaricaMarmaraSağlıkAsayişDerslerReceptayyiperdoğanBakanselçukFahrettinkocaBakanönemliAçıklama
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Gebze'de işçi servisi ile hafriyat kamyonu çarpıştı: 5 yaralı Gebze'de işçi servisi ile hafriyat kamyonu çarpıştı:...
Sakarya'da bir patlama daha: Şehit askerlerimiz var! Sakarya'da bir patlama daha: Şehit askerlerimiz var!
Çakmak “Camiler medeniyetimizin en temel taşlarından birisidir” Çakmak “Camiler medeniyetimizin en temel taşlarından...
İzmit’te 2 saatte metrekareye 62 kg yağış düştü İzmit’te 2 saatte metrekareye 62 kg yağış düştü
Kocaeli'de sahile vuran varilde inceleme başlatıldı Kocaeli'de sahile vuran varilde inceleme başlatıldı
Gebze'de yanan otomobilde hasar oluştu Gebze'de yanan otomobilde hasar oluştu
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Gebze'de işçi servisi ile hafriyat kamyonu...
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde servis minibüsü ile hafriyat kamyonunun çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı....

Haberi Oku