Büyükşehir’den 500 Haneye Bayram Temizliği

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sosyal ve kültürel etkinliklerle daima yaşlı ve engelli bireylerin yanında olurken, Ramazan Bayramı öncesinde de evde bakım hizmetleri ile vatandaşı yalnız bırakmadı. Kendi öz bakım ihtiyacını karşılayamayan yatalak, engelli, hasta ve yakınlarından yeterli destek alamayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara Evde Bakım çatısı altında ev temizliği ve öz bakım hizmeti sunuluyor. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı personeli tarafından verilen hizmet düzenli olarak belirli aralıklarla gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda yaşlı, engelli ve kendi ihtiyacını karşılayamayan 500 kişiye Ramazan Bayramı öncesinde ev temizliği hizmeti verildi.









KÖŞE BUCAK TEMİZLENİYOR

Kocaeli genelinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde hizmetlerine aralıksız devam ediyor. Ramazan Bayramı öncesi çalışmalarını hızlandıran Büyükşehir, il genelinde 15 ekip 71 personel ile evlerde; yerleri süpürüp siliyor, pencere, masa, kapı ve çerçevelerin tozunu alıyor, mutfak, tuvalet ve banyo temizliği yapıyor. Ramazan Bayramı’nda gelecek misafirlerini karşılamanın huzurunu yaşayacak olan büyüklerimiz hizmetten dolayı memnuniyetlerini dile getiriyor.