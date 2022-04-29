Büyükşehir’den 500 Haneye Bayram Temizliği

KÖŞE BUCAK TEMİZLENİYOR
Kocaeli genelinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde hizmetlerine aralıksız devam ediyor. Ramazan Bayramı öncesi çalışmalarını hızlandıran Büyükşehir, il genelinde 15 ekip 71 personel ile evlerde; yerleri süpürüp siliyor, pencere, masa, kapı ve çerçevelerin tozunu alıyor, mutfak, tuvalet ve banyo temizliği yapıyor. Ramazan Bayramı’nda gelecek misafirlerini karşılamanın huzurunu yaşayacak olan büyüklerimiz hizmetten dolayı memnuniyetlerini dile getiriyor.
Maddi imkânsızlıklardan, kimsesizlikten veya hastalıktan dolayı oluşan olumsuzlukları önlemek amacı ile hayata geçirilen hizmetten yararlanabilmek için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 153 Çağrı Merkezi ile irtibata geçmek yeterli. Bilgisi alınan hasta vatandaşın evine sosyal incelemeye gidiyor. Gerekli şartların oluştuğu tespit edilen kişilere ekipler tarafından periyodik olarak hizmet verilmeye devam ediyor.