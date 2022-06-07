Büyükşehirden, ev kadınlarına yangın ve acil durum eğitimi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü Eğitim Birimi KOBİTEM, eğitim hizmetleri kapsamında faaliyetlerini sürdürüyor. Bu kapsamda ekipleri, ev hanımlarına yangın ve acil durum eğitimi verdi.

ACİL DURUM EĞİTİMİ

7/24 görev başında olan ve çalışmalarıyla tüm kesimlerin takdirini toplayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü, çalışmaların yanında vatandaşları bilinçlendiriyor. İtfaiyecilik mesleki eğitimleri, afet ve acil durum eğitimleri, yüksekte çalışma ve iple erişim eğitimleri, arama ve kurtarma eğitimleri gibi birçok konuda eğitim veren KOBİTEM, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğüyle birlikte ev hanımları için yangın ve acil durum eğitimi verdi.

UYGULAMALI EĞİTİM