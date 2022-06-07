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Büyükşehirden, ev kadınlarına yangın ve acil durum eğitimi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi KOBİTEM ekipleri, ev hanımlarına yangın ve acil durum eğitimi verdi

Büyükşehirden, ev kadınlarına yangın ve acil durum eğitimi

07 Haziran 2022 Salı 10:15

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü Eğitim Birimi KOBİTEM, eğitim hizmetleri kapsamında faaliyetlerini sürdürüyor. Bu kapsamda   ekipleri, ev hanımlarına yangın ve acil durum eğitimi verdi.

 

ACİL DURUM EĞİTİMİ

7/24 görev başında olan ve çalışmalarıyla tüm kesimlerin takdirini toplayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü, çalışmaların yanında vatandaşları bilinçlendiriyor.  İtfaiyecilik mesleki eğitimleri, afet ve acil durum eğitimleri, yüksekte çalışma ve iple erişim eğitimleri, arama ve kurtarma eğitimleri gibi birçok konuda eğitim veren KOBİTEM, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğüyle birlikte ev hanımları için yangın ve acil durum eğitimi verdi.

 

UYGULAMALI EĞİTİM

KOBİTEM eğitim alanında gerçekleştirilen eğitimde, evde güvenli yaşam, evlerde yangın sebepleri, yangın önleme ve söndürme teknikleri, ev kazaları sonucu oluşan yaralanmalarda ilkyardım, deprem anı ve sonrasında yapılması gerekenler aktarıldı. Uygulamalı olarak gerçekleştirilen eğitimlerde yağ yangınları, portatif söndürücülerin kullanımı, yangın alarm sistemleri, araç yangınlarında akünün devre dışı bırakılması, LPG’li araçlarda gaz kesme vanası kullanımı gibi çalışmalar yapıldı. Eğitimler Gebze ve İzmit’te gerçekleştirildi.
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