Büyükşehir’den muhtarlara dizüstü bilgisayar

Daha önce de muhtarlara dizüstü bilgisayar vererek işlerin daha hızlı yapılmasına imkan sunan Büyükşehir, 550 bilgisayar için ihale gerçekleştirdi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki muhtarlara dizüstü bilgisayar desteği sağlamaya devam ediyor. İşlemlerin daha hızlı ve sağlıklı sürdürülebilmesi amacıyla verilecek 550 bilgisayar için Büyükşehir İhale Salonu’nda ihale düzenlendi. İhalede en düşük teklif 3 milyon 968 bin 587 TL 50 kuruş oldu.





MUHTARLARA DESTEK SÜRÜYOR

Büyükşehir, Kocaeli’nin 12 ilçesinde görev yapan muhtarlara verdiği destekleri sürdürüyor. Muhtarların hizmetlerini daha verimli sürdürebilmesi için birçok destek sağlayan Büyükşehir, daha önce olduğu gibi yine muhtarlara dizüstü bilgisayar verecek.





İHALEYE KATILAN FİRMALAR VE TEKLİFLERİ

Yaşar Yolasığmaz 3 milyon 968 bin 587 TL 50 kuruş