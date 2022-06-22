Büyükşehir’den öğrencilere unutulmaz karne hediyesi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla ilkokul ve ortaokul düzeyindeki öğrencilere yılın yorgunluğunu atmaları için Kılavuz Gençlik Yıl Sonu Etkinliği düzenledi.

Etkinlik kapsamında Kocaeli Fuarı içerisinde yer alan Lunasan Eğlence Parkı’nın kapıları saat 15.00’te tüm öğrencilere açıldı. Karnesini alıp büyük bir heyecanla alanı dolduran öğrenciler, tüm oyunlardan ücretsiz faydalanarak, gönüllerince eğlendi. Çocuklarının hoş vakit geçirdiği anlara şahitlik eden ailelerin de mutluluğu görülmeye değerdi. Öğrencilere etkinlik boyunca pamuk şekeri, dondurma, su, simit ve meyve suyu ikram edildi.





“EĞLENMEYİ HAK ETTİLER”