GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Büyükşehir’den öğrencilere unutulmaz karne hediyesi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla ilkokul ve ortaokul düzeyindeki öğrencilere yılın yorgunluğunu atmaları için Kılavuz Gençlik Yıl Sonu Etkinliği düzenledi.

Büyükşehir'den öğrencilere unutulmaz karne hediyesi

22 Haziran 2022 Çarşamba 10:39

 Etkinlik kapsamında Kocaeli Fuarı içerisinde yer alan Lunasan Eğlence Parkı’nın kapıları saat 15.00’te tüm öğrencilere açıldı. Karnesini alıp büyük bir heyecanla alanı dolduran öğrenciler, tüm oyunlardan ücretsiz faydalanarak, gönüllerince eğlendi. Çocuklarının hoş vakit geçirdiği anlara şahitlik eden ailelerin de mutluluğu görülmeye değerdi. Öğrencilere etkinlik boyunca pamuk şekeri, dondurma, su, simit ve meyve suyu ikram edildi.
“EĞLENMEYİ HAK ETTİLER”
Programa katılan Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, lunaparkta ilk ve ortaokul düzeyindeki 4 binin üzerindeki çocuğun aileleriyle keyifli bir gün geçirdiğini dile getirdi. Başkan Vekili Çakmak, “Öğrencilerimiz zorlu bir eğitim-öğretim dönemini daha tamamlayarak eğlenmeyi hak ettiler. Büyükşehir olarak öğrencilere hoşça vakit geçirecekleri bir hediye vermek istedik. Bu sene 2’ncisini düzenlediğimizin etkinliğin her sene devamı gelecek gibi görünüyor. Ben de gençlerimizle birlikte bütün oyuncaklara binmeyi düşünüyorum” diye konuştu. Akademi Lise ve Bilgievleri gibi Büyükşehir Belediyesi’nin etkinliklerini takip eden öğrencilerin karnelerinin oldukça başarılı olması ise dikkat çekti.



Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
KocaeliçayırovaDilovasıDaricaGebze
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
TÜBİTAK MAM’dan Tarımda Güven Ve İnovasyon Çalıştayı TÜBİTAK MAM’dan Tarımda Güven Ve İnovasyon...
Keçi Adası'ndaki Yunan askerleri ve adaya yerleştirilen ağır silahlar görüntülendi Keçi Adası'ndaki Yunan askerleri ve adaya yerleştirilen...
Milli kick boksçu, askeriyeden aldığı özel izinle Türkiye Şampiyonası'na katıldı Milli kick boksçu, askeriyeden aldığı özel izinle...
Marmaris'te orman yangını: Büyük ölçüde kontrol altına alındı Marmaris'te orman yangını: Büyük ölçüde kontrol...
Körfez’de yelkenler salınacak Körfez’de yelkenler salınacak
EPDK Başkanı'ndan elektrik zammı açıklaması EPDK Başkanı'ndan elektrik zammı açıklaması
Yukarı Çık

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner378

TÜBİTAK MAM’dan Tarımda Güven Ve İnovasyon...
Genel merkezi Gebzede kurulu TÜBİTAK MAM da bulunan TÜGİP Gıda Arz Güvenliği için Ar-Ge ve İnovasyon...

Haberi Oku