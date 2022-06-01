Büyükşehir’den sivrisinek uyarısı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, havaların ısınmasıyla birlikte halk ve çevre sağlığının korunması, vatandaşların rahat bir yaz mevsimi geçirebilmesi amacıyla sivrisinekle mücadele çalışmalarına başladı. Büyükşehir Belediyesi, kova, bidon, varil ve saksı altlıkları gibi yerlerde biriken suların sivrisinek üremesine neden olduğunu ve bu suların sıkça değiştirilmesi uyarısında bulundu.

BATAKLIK VE KİRLİ SULARA DİKKAT!





Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nün bünyesinde hizmet vermekte olan Vektör Mücadelesi Birimi, Kocaeli’nin sınırları kapsamında vektörel özellik gösteren canlılarla mücadele ediyor. Sulak ve bataklık yerlerde çok üreyen ve bulaşıcı hastalıkları yayabilen sivrisinek, bu canlıların başında geliyor. Bu sebeple Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalarda başta göl, gölet, su birikintileri, bataklık ve sazlık alanlar ile yer altı sistemleri gibi hedef noktalar öncelikli ve yoğun olarak kontrol altında tutuluyor.









BİRİKEN YAĞMUR SULARI SİVRİSİNEK ÜRETİYOR

Bununla birlikte, vatandaşların başta sulama olmak üzere faydalanmak amacıyla bahçe ve balkonlarda bulundurduğu kova, bidon, varil ve saksı altlıkları gibi ağzı açık şekilde biriktirdikleri yağmur suları, sivrisineklerin üremesi için yerleşim alanlarına yakın, yeni, dağınık, bulunması ve müdahale edilmesi güç üreme alanları oluşturuyor.



BİR BARDAK SUDA 200 ADET SİVRİSİNEK ÜRÜYOR

Uzmanların, bir bardak su içerisinde 4 ila 7 günün sonunda 200 adet sivrisineğin üreyebildiği açıklamasını göz önünde bulundurunca, bu üreme alanlarına da müdahalede bulunmak büyük önem arz ediyor. Bu sebeple Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vektör mücadelesi hizmeti kapsamında, gezici kova, bidon müdahale ekiplerini görevlendiriyor. Bu gezici ekipler, vatandaşların yağmur suyu biriktirmek amacıyla bahçede ve balkonda bulundurdukları kova, bidon, varil, saksı altlıklarında biriken suları bahçelere boşaltıyor.



VATANDAŞLARI UYARDI!

Büyükşehir Belediyesi, havaların iyice ısınmasıyla birlikte sivrisinekle mücadele edilmesi için vatandaşlardan da katkı ve destek istedi. Belediyenin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşım şöyle: “Kıymetli hemşerilerimiz; Bahçenizde bulunan kova, bidon, varil ve saksı altlıkları gibi yerlerde biriken sular sivrisinek üremesine neden olabilmektedir. Biriken suları en az haftada bir dökelim, sokaklardaki hayvan dostlarımız için konulan suları sık sık yenileyelim, sivrisinek ile hep birlikte mücadele edelim. Desteğiniz için teşekkür ederiz."





