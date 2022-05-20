Büyükşehirden sokak hayvanlarına Mobil Kısırlaştırma

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mobil Kısırlaştırma Aracı ile Kocaeli'nin tüm ilçelerine giderek vatandaşımıza hizmet sunmaya devam ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'na bağlı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü Mobil Kısırlaştırma Aracı ile Kocaeli'nin tüm ilçelerine giderek vatandaşımıza hizmet sunuyor. Geçici bakımevine ulaştırılmakta güçlük çekilen sokak hayvanlarına hizmet veren mobil kısırlaştırma aracı, sokak kedilerini yerinde muayene edip, kısırlaştırma ve aşılanma çalışmaları yapıyor.

RANDEVU SİSTEMİ

Yetkililer kısırlaştırma işlemleri için öncelikle ilçe belediyesinden kediler için sokak hayvanı olduklarına dair yazı alınması ve kedilerin operasyon sonrası bakımları üstlenildiği takdirde randevu alınması gerektiğini bildirdiler. İlçe belediyelerden belge alan hayvanseverlere randevu verilmekte, belirtilen tarih ve saatte aynı ilçe içerisinde ortak bir alanda o ilçedeki hayvanseverlerin getirdiği kedileri kısırlaştırılmakta, aşı ve gerekli olduğunda tedavileri yapılarak tekrar sahiplerine teslim ediliyor.

VATANDAŞTAN TEŞEKKÜR

Sokak kedilerini biz yavrulamamaları için veterinere götürdüğümüzde hayli para isteniyor diyen İbrahim Baş; ‘Bunun altından çıkmamız mümkün değil. Böyle bir hizmeti Kocaeli Büyükşehir Belediyesi verdiği için çok memnunum. Açıkçası Gebze’de bu hizmetin verildiğini bilmiyordum. Yeni öğrendim. Bir tane kedi kısırlaştırıldı. 3-4 tane daha var’ dedi. Mobil Kısırlaştırma hizmeti için Bayramoğlu’ndan gelen Mine Baştuğ ise; ‘5 tane sokak kedisini kısırlaştırmaya getirdim. Yedinci kez getirişim. Gerçekten çok memnunum. Personeline çok duyarlı hepsine çok teşekkür ediyorum’ dedi.

STERİL ORTAMDA HİZMET