Büyükşehir’den uygulamalı İHA eğitimi

Türkiye’de ilk kez bir yerel yönetim tarafından uygulanan Büyükşehir E-Gençlik projesi kapsamında dijital çağın gereksinimlerine uygun eğitimler düzenlenmeye devam ediliyor. Kocaeli’nde arama-kurtarma, yangınla mücadele, orman denetçiliği ve tarım uygulamalarında drone kullanan kamu çalışanlarının yanı sıra sosyal medya, tanıtım ve habercilikte insansız hava aracı çekimleri yapan basın yayın ve turizm görevlilerine kapsamlı İHA-1 Ticari Lisans Eğitimi verildi. Bursa Teknik Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen eğitimi başarıyla tamamlayan kursiyerler Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü onaylı İHA-1 ticari lisansı almaya hak kazandı.

İHA PİLOTLARI EHLİYETLİ UÇABİLECEK

Bursa Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ali İhsan Kadıoğulları ve Prof. Dr. Turan Sönmez tarafından verilen ve dört gün süren eğitim Vinsan sahasında gerçekleştirildi. Kadıoğulları, İHA teknolojisinin yangın ve doğal afet izleme, anlık koordinat alma, haritalama, tarım-ilaçlama, arama-kurtarma, sinema-TV, sosyal medya gibi çok geniş bir alanda kullanılabildiğini söyledi. İHA’ların gece, yağmurda, kar yağarken ve -20 derece soğuğa kadar uçabilme, gelişmiş sensör yapısı ile derin vadilerde bile rahat uçuş imkânı ile ekiplerin görevlerini daha iyi yapabilmesine destek sağlaması gibi pek çok kolaylık sunduğunu belirtti.

EĞİTİME YOĞUN İLGİ