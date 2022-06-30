Büyükşehir’in yaz spor okulları açıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl 9 branşta organize ettiği Yaz Spor Okulları düzenlenen törenle açıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 9 branşta organize edilen Yaz Spor Okulları, Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleşen törenle açıldı. Kocaeli genelinde spor ve egzersiz yapma alışkanlığının kazanılması, çocuklarda spor kültürü ve sevgisi oluşturmanın amaçlandığı Yaz Spor Okulları açılış törenine Vali Yardımcısı Ali Ada ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak katıldı.





9 SPOR BRANŞI