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Çalışmalar dört koldan devam ediyor

İnşaatı başlayan projeleri yerinde inceleyen Çiftçi, son hazırlıkları yapılan projelerin de başlamasıyla birlikte Çayırova’nın şantiyeye döneceğini söyledi.

Çalışmalar dört koldan devam ediyor

06 Temmuz 2021 Salı 11:14

 Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, dört bir koldan devam eden çalışmaları yakından takip ediyor. İnşaatı başlayan projeleri yerinde inceleyen Çiftçi, son hazırlıkları yapılan projelerin de başlamasıyla birlikte Çayırova’nın şantiyeye döneceğini söyledi.

 

2021’i atılım ve yatırım yılı ilan eden Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi startını verdiği projeleri çok yakından takip ediyor. Programlardan kalan zamanını çalışmalarını takip ederek ve vatandaşlarla birlikte geçiren Başkan Çiftçi, alt ve üstyapı hizmetlerini yanında startı verilen projeleri an be an takip ediyor. Göreve geldiğinde alt ve üstyapıda eksiği olan ve öncelik verdiği Emek Mahallesi’nde devam eden yol çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Çiftçi, vatandaşlarla sohbet etti. Alt ve üstyapı seviyesine 2 yılda yüzde 30’dan 95’e çıkardıkları Emek Mahallesi’ne hizmet etmekten ve vatandaşları mutlu etmekten memnun olduğunu ifade eden Çiftçi, daha huzurlu ve mutlu bir Çayırova için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

 

BİLGİ EVİ İNŞAATINI İNCELEDİ

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, bir süre önce temeli atılan Şekerpınar Bilgi Evi ve Aile Sağlığı Merkezi inşaatında incelemelerde bulundu. İnşaatı gezen ve yetkililerden bilgi alan Başkan Çiftçi,” Yeşil alanı küçültmeden aynı alanda kafeteryayı yıkıp bu projemizi hazırladık ve inşaat faaliyetlerimiz devam ediyor. Beyannamemizde olmayan bir yatırımdı. Mahalle danışma meclisinde Şekerpınar’da oturan vatandaşlarımızın bizden istediği bir hizmet oldu. Bilgi Evi ve Aile Sağlığı Merkezi’ni içeren toplam 4 katlı oluşacak olan projemiz inşallah tamamlandığında vatandaşımıza hızlı bir şekilde hizmete başlayacak. ”dedi

 

ENGELLİLER MERKEZİ’NDE TEMEL HAZIRLIĞI

Hafriyatı alınan, grobetonu, su yalıtımı yapılan ve koruyucu şapı atılan Çayırova Belediyesi Engelliler Merkezi proje alanında inceleme yapan Başkan Çiftçi, kısa bir süre içinde temelini atacakları Engelliler Merkezi’ni hızla tamamlayarak hizmete açacaklarını ve Çayırova’da yaşayan engelli vatandaşların gündelik yaşamını kolaylaştıracaklarını sözlerine ekledi.

























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