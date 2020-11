Can Azerbaycan’ın Zaferi, Bizim Zaferimizdir

’’Can Azerbaycan’ın sevinci bizim sevincimiz, Azerbaycan’ın zaferi bizim zaferimizdir’’ diyen Başkan Büyükakın, ‘‘Türkiye ve Kocaeli olarak, tüm kalbimizle Azerbaycan’ın ve Azerbaycan Türklerinin yanında olduğumuzu bir kez daha tekrar ediyoruz’’ ifadesini kullandı. Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ bölgesinde 1992 yılından bu yana devam eden Ermenistan işgalinin son bulmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Büyükakın, Azerbaycan ve Türk kamuoyuna şu sözlerle seslendi; ‘’Azerbaycan’ın 9 Kasım Bayrak Günü’nde bir başka mutlu haberi almanın, bir başka sevinci daha yaşamanın coşkusu içindeyiz. Gardaş Azerbaycan’ın 1992 yılından bu yana Ermenistan işgali altında bulunan Dağlık Karabağ bölgesi, artık özgürdür. Yıllardır süren Ermeni mezalimi sona ermiş, Karabağ’da yaşayan Azeri Türkü kardeşlerimiz özgürlüğüne kavuşmuştur. Azerbaycan Devleti Başkanı İlham Aliyev sözünü tutmuş, Azerbaycan ordusu Ermeni işgalcileri, ‘İti

kovar’ gibi kovmuştur. Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ zaferi, bizim zaferimizdir, tüm Türki Cumhuriyetlerin zaferidir.



İKİ DEVLET; TEK MİLLET, TEK YÜREK





Bu kutlu zafer yolundaki her türlü işbirliği, Azerbaycan ile Türkiye arasındaki ezelden gelen kardeşliği ebede taşıyacaktır inancındayım. Türkiye olarak can Azerbaycanlı kardeşlerimizle tek millet, tek yürek olmaya devam edecek, daha aydınlık bir geleceğe yan yana, omuz omuza beraber yürüyeceğiz. Türkiye, 30 Ağustos 1991 tarihinde bağımsızlığını ilan eden Azerbaycan Cumhuriyeti'ni 9 Kasım 1991'de tanıyan ilk devlet olmuştur. Türkiye’nin Azerbaycan’la ilişkileri her zaman çok boyutlu ve stratejik düzeydedir. İki ülke devlet yetkililerinin göreve geldikten veya sembolik önemi haiz gelişmelerin ardından diğer ülkeyi öncelikli olarak ziyaret etmeleri bir gelenek haline gelmiştir.



EMİN ADIMLARLA GELECEĞE YÜRÜYORUZ