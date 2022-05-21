Can kurtarmak için 150 gönüllü! Kocaeli sahilleri sezona hazırlanıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yaz sezonunu açmak için Karadeniz’in Kandıra ve Marmara Denizi’nin İzmit Körfezi çevresindeki kıyılarında hazırlıklarını yapmaya başladı. Kocaeli Su Kazalarını Engelleme Merkezi kısa adı (KOSKEM) ile Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri yaz sezonunda vatandaşların sahilleri daha rahat kullanması için tüm çalışmalarını 15 Haziran’a kadar tamamlayacak. Büyükşehir’in hizmet alanlarına giren 12 plajda 15 Haziran’da başlayacak yaz sezonu için kum temizlemeden, oturma alanlarının boyanmasına kadar tüm çalışmalar yaklaşık 1 aydır devam ediyor. Cankurtaran hizmeti için ise yaklaşık 150 kişilik ekip oluşturuldu.

12 NOKTADA CANKURTARAN HİZMETİ









Kocaeli sınırlarında denize girilen bölgelerde 2005 yılından bu yana su kazalarının engellenmesi amacı ile başlatılan çalışma kapsamında 2008’de yalnızca bir bölgede hafta sonları verilen cankurtaran hizmeti, 2009 yılından bu yana tüm sezon boyunca her gün 12 bölgede verilmeye başlandı. Karadeniz sahillerinde Kandıra Cebeci, Kovanağzı, Kumcağız, Miço Kadınlar Plajı, Kerpe, Sarısu, Seyrek, Bağırganlı, Marmara Denizi kıyılarında ise Karamürsel-Altınkemer sahilinde, Darıca Sahili, Bayramoğlu Halk Plajı ve Kadınlar Plajında cankurtaran hizmeti veriliyor.

YENİ DÜZENLEMELER- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi deniz sezonunun açılışı öncesi sahillerdeki hazırlıkları büyük oranda tamamladı. Kumsallar temizlenirken, plajlar düzenlendi, kamp ve karavan alanlarında temizlik yapıldı. Cebeci sahili de bu yıl yine en gözde yerlerden birisi olacak.

150 GÖNÜLLÜ BELİRLENDİ

KOSKEM tarafından yapılan hazırlıkla birlikte bu yıl İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Yeditepe Üniversitesi Doğal Afetlerde Arama Kurtarma, Kocaeli Üniversitesi Yüzme Kulübü, Arama Kurtarma Derneği, Mahalle Afet Gönüllüleri, Gönüllü İtfaiyeciler ve Büyükşehir’in farklı daire başkanlıklarından personellerin katılımı ile 150 kişilik cankurtaran ekibi oluşturuldu. Ekipler 15 Haziran’da sezonun açılması ile birlikte 15 Eylül’de sezonun kapanmasına kadar her gün saat 10.00 ile 18.00 arasında 12 plajda arama kurtarma, ilkyardım hizmeti verecek.

2021’DE 1695 KİŞİ KURTARILDI

Geçtiğimiz yıl görev yapılan 12 plajda cankurtaranların görev saatleri içinde hiç boğulma vakası yaşanmazken, 1695 kişi ise boğulmaktan kurtarıldı. Ancak Büyükşehir’in hizmet vermediği ve denize girilmenin yasak olduğu bölgelerde ise ne yazık ki boğulma vakaları yaşandı. Plajlarda İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından emniyet şeridi çalışması da devam ederken bu yıl sahillerde 19 jet ski, 7 zodyak kurtarma botu ile hizmet verilecek.





SEZON AÇILIYOR- Yaz sezonu 15 Haziran itibariyle başlıyor ve KOSKEM ekipleri iş başı yapıyor. Bu yıl KOSKEM 150 kişilik bir ekiple 12 noktada cankurtaran hizmeti verecek. Bu ekibe 150 gönüllü de katkı verecek.

KUMSALLAR TEMİZLENİYOR

KOSKEM’in hazırlıkları dışında Park ve Bahçeler daire Başkanlığı da çalışmalarını yaklaşık 1 ay önce başlattı. 12 sahilde kumsalların temizlenmesi, oturma alanlarının verniklenmesi, şezlongların tamiri, soyunma odaları, duş alanları ve bölgedeki tuvaletlerin temizliği, bakımı çalışmalarının büyük bölümü tamamlandı. Aynı zamanda çadır ve karavan kamp alanlarında da temizlik ve bakım yapılmaya başlandı.

SOSYETE PLAJINDA VE SEYREK’TE DÜZENLEME

Büyükşehir bu yıl Kandıra bölgesinde iki noktada yeni çalışma yaptı. Kerpe’de ‘Sosyete plajı’ olarak bilinen plaj, ailelerin de rahatlıkla kullanacağı bir alan haline getirilecek. Giriş kapısı yapılacak olan plajda gerekli mobilya, soyunma odaları, tuvalet ve duş alanları yapılacak. Aynı zamanda Seyrek sahilinde de düzenleme yapan Büyükşehir, plaja için gerekli olan tüm donatı alanları 15 Haziran’a kadar tamamlanacak.



