banner571
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Çanakkale Zaferi Belgeselimiz TGRT`de Yayınlanıyor

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem Tv program yapımcısı İsmail Kahraman`ın bugünkü facebook paylaşımı.

Çanakkale Zaferi Belgeselimiz TGRT`de Yayınlanıyor

26 Ocak 2021 Salı 10:39

 23 yıl önce Çanakkale`de çektiğimiz Çanakkale Gelibolu belgeselimiz TGRT belgesel tv`de yayınlanıyor.
An itibari ile (26 Ocak 2021 ) TGRT belgesel tv`de www.devrialem.tv olarak 13 yıl önce Devri alem belgesel programı olarak Çanakkale Zaferi belgeselimiz`in bir bölümünü sizlerle paylaşıyoruz .
Dünyanın birçok ülkesi ve Türkiye genelinde çektiğimiz Devri Alem belgesel tv programımız birçok ulusal ve bölgesel tv kanalında yıllardan beri yayınlanmakta beğeni ile izleniyor.
15 yıldan beri Devri Alem belgesel programı her sabah saat 07`de TGRT belgesel tv`de yayınlanmaya devam ediyor. Programın tekrarı gece saat 03`te yayınlanıyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Tarihi Çeşmelere Sahip Çıkalım Tarihi Çeşmelere Sahip Çıkalım
4 Düzensiz Göçmen Yakalandı 4 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Kocaeli'de İskambil Oynayan 21 Kişiye Para Cezası Kocaeli'de İskambil Oynayan 21 Kişiye Para Cezası
Pandemi Günlerinde Tarih ve Kültür Belgeseli Çekmek Pandemi Günlerinde Tarih ve Kültür Belgeseli Çekmek
Başkan Bıyık: Başkan Bıyık: "Hastalık karşısında ne kadar...
Kartepe tatille birlikte canlandı Kartepe tatille birlikte canlandı
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Tarihi Çeşmelere Sahip Çıkalım
Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem Tv program yapımcısı İsmail Kahraman`ın yazmış olduğu makaleyi sizlere...

Haberi Oku