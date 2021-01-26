Çanakkale Zaferi Belgeselimiz TGRT`de Yayınlanıyor

23 yıl önce Çanakkale`de çektiğimiz Çanakkale Gelibolu belgeselimiz TGRT belgesel tv`de yayınlanıyor.

www.devrialem.tv An itibari ile (26 Ocak 2021 ) TGRT belgesel tv`deolarak 13 yıl önce Devri alem belgesel programı olarak Çanakkale Zaferi belgeselimiz`in bir bölümünü sizlerle paylaşıyoruz .

Dünyanın birçok ülkesi ve Türkiye genelinde çektiğimiz Devri Alem belgesel tv programımız birçok ulusal ve bölgesel tv kanalında yıllardan beri yayınlanmakta beğeni ile izleniyor.

15 yıldan beri Devri Alem belgesel programı her sabah saat 07`de TGRT belgesel tv`de yayınlanmaya devam ediyor. Programın tekrarı gece saat 03`te yayınlanıyor