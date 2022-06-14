GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Canlı Yayınları ile Tarihe Not Düşüyoruz

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem TV program yapımcısı İsmail Kahraman’ın bugünkü makalesini sizlere sunuyoruz.

Canlı Yayınları ile Tarihe Not Düşüyoruz

14 Haziran 2022 Salı 09:41

 Gebze gazetesi www.gebzegazetesi.com ve gazete Gebze ile www.gebzegazete.com da belgeselcinin not defteri köşesin de 14 Haziran 2022 tarihli yayınlanan makalemiz
https://www.gazetegebze.com.tr/.../canli-yayinlari-ile...
Yarım asra yakın gazetecilik ve belgeselcilik hayatımda ilk günkü gibi heyecanla haberler yazıyor makale yayınlıyor ve belgesel çekmeye devam ediyorum.
Gazeteci ve belgeselci olarak Gebze’nin adeta canlı şahidi olduk hergün yazdığımız yazılar İle Gebze tarihine not düştük.
Pazar günü Gebze mezarlığında metfun rahmetli babam ve halamın mezarını ziyaret ettikten sonra  Beylikbağı Yavuz selim mahallesinde  rahmetli babam halam ve anamın diktiği meyve fidanlarından  meyve yiyip Gebze gazetesi ve devri alem belgesel tv programı olarak canlı yayın yaptım

Atalarının Diktiği Meyve Fidanları

Kocaeli Gebze Yavuzselim mahallesinde  Babam merhum Mustafa , Halam merhum Fadime ve anam merhum Emine’nin 1986 yılında  diktikleri meyve  fidanları İle  ihlam ağacının  altında ruhları İçin Yasin’i Şerif okuyup  dut ağacından dut yedim.
https://www.facebook.com/belgeselciismail/videos/388090676673011/?d=n
www.gebzegazetesi.com olarak hazırladığımız canlı yayınlar büyük ilgi görüyor. Bilim teknoloji  sanayi ve kültür merkezi Kocaeli’nin Gebze ilçesi Beylikbağı Yavuzselim Mahallesinden 11 Haziran 2022 günü yaptığımız canlı yayın  Yavuz Selim muhtarı ve  bir vatandaşla yaptığı söyleşi büyük ilgi gördü.
Kocaeli Gebze Yavuzselim mahallesi muhtarı Şükriye Kavran Gebze gazetesi www.gebzegazetesi.com canlı yayınında  Bilgi  veriyor.
https://fb.watch/dCsTmspdUv/

55 Yıllık Arkadaşın Buluşması

Giresun espiye  Soğkpınar beldesi Dikmen köyünden  yalakoba  yaylalarının  efsane  çobanı Ahmet Kavran   (Gocikgil in Zeynep yengenin oğlu ) yaylada geçmişi çobanlık hatıralarını Gebze gazetesi www.gebzegazetesi.com canlı yayınında gazetemiz kurucusu ve devri  alem belgesel yönetmeni ismail Kahramanın sorularını cevaplandırıyor.
https://fb.watch/dBXDZ73in-/
Gebze’de yıllardan beri gazetecilik ve belgeselcilik yapmaya devam ediyorum, onlarca yıldan beri hergün makale yazmak. Dur durak demeden belgesel çekmek çok zor olsada  gazetecilik yapmaya devam edeceğiz.
Sizleri bugün Gebze’de gazetecilik anılarım ve Gebze gazetesinin kuruluşu İle ilgili  hazırladığım yazıyı sizlerle paylaşıyorum.

GEBZE’DE GAZETECİLİK HATIRALARIM

1982 yılının haziran ayında Gebze’ye gelmiştik. Gebze’de ve Darıca Osmangazi’de akrabalarım vardı. Asker arkadaşım ve öğrenci arkadaşlarımla birlikte bir ev kiralayıp çalışmaya başlamıştık. İlk işimiz dondurma satmaktı. Daha sonra kitap, kırtasiye üzerine açtığımız küçücük bir dükkan ve burada TRT, Anadolu Ajansı muhabiri olarak gazeteciliğe biraz daha profesyonelce geçişimiz... Tarihler 21 Eylül 1982. Gebze’nin tek gazetesi Uyanışı Gazetesi’nde ilk yazar olarak “Salı’dan Salı’ya” adıyla yazılar yazmaya başlamıştım ve ilk yazımın başlığı “Başlarken merhaba” idi. Her hafta salı günü gazeteye yazımı yetiştirmeye çalışıyor, her yazımda Gebze ile ilgili, bölge ile ilgili görüşlerimi dillendiriyordum. Artık Gebze’de haftalık bir gazetede köşe yazarlığına başlamıştım. Daha sonra bir çok gazetenin Gebze temsilciliği ve muhabirliğini yapıp Ekonomi adıyla ortak gazete çıkarmamız, Son Dakika Gazetesi'nin Gebze temsilciliğini Ercan Sarıçam ile yaptığımız yıllar, Nevzat Coşkun, Bekir Katı ile birlikte 1984 yılının ortalarında Gebze adıyla çıkardığımız ilk gazete... Sanki dün gibi bunlar. Hepsi mazi oldu ama çok önemli hatıralar olarak gazeteciliğimizi geliştirip büyütmekte önemli kilometre taşıydı.

GEBZE GAZETESİ NASIL KURULDU?

25 Mart 1985 tarihinde kurduğumuz gazetemizin kuruluş hikâyesinden sizlere bahsetmek istiyorum. Gebze’de tek bir gazete vardı. Elde dizilip basılan, Uyanış Gazetesi vardı. Çok seslilik olması gerektiğine inanarak arayışlara girdik. Gazetecilik mesleğinin içerisinden gelen eski belediye başkanı  merhum Bülent Atasayan ile görüştük, toplantılar yaptık, ardından başka görüşmelerimiz oldu ama başarısız kaldı. Buna rağmen kesinlikle Gebze’de gazete çıkartılmasına inanıyorduk, yaşım 25‘di. Gebze’de gazete basacak matbaa yoktu. İzmit’e gittik. Çok zor şartlar vardı. Bazen sabahlardık, kurşunlarla diziliyordu başlıklar, elde toplanıyordu, klişe imkanları… Ama büyük zevkti. Bazen uykusuz kalsak da, kağıt balyalarının üzerinde uyusak da, bazen aç kalsak da keyifliydi. Kamyonlarla İzmit’e gidip geliyorduk çünkü servis imkanı yoktu. Her hafta bazen üç kez gidip gelmek suretiyle 2 seneye yakın İzmit’te basarak gazeteyi yayınlayıp, dağıtımını yaptık. Gebze’ye ilk matbaayı 1987 de  kurup ilk gazetemizi bastığınız da çok büyük keyif almıştık.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
GebzeDaricaçayırovaİzmitKocaeli
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Geleceğin liderleri Darıca’da yetişecek Geleceğin liderleri Darıca’da yetişecek
Enderunlu Minikler Karnelerine Kavuştu Enderunlu Minikler Karnelerine Kavuştu
Başkan Büyükakın: İhtiyaç sahiplerinin yanındayız Başkan Büyükakın: İhtiyaç sahiplerinin yanındayız
Geleceğin sanatçılarından muhteşem Bale Resitali Geleceğin sanatçılarından muhteşem Bale Resitali
Satrançta Kocaeli önemli bir organizasyona daha başarıyla ev sahipliği yaptı Satrançta Kocaeli önemli bir organizasyona daha...
Tarihi Hünkar Çayırı Güreşlerine Davet Tarihi Hünkar Çayırı Güreşlerine Davet
Yukarı Çık

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner378

Geleceğin liderleri Darıca’da yetişecek
Darıca Belediyesi ve Darıca Kent Konseyi Gençlik Meclisi işbirliğinde düzenlenecek ‘Darıca Lider Akademisi’...

Haberi Oku