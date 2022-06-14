Canlı Yayınları ile Tarihe Not Düşüyoruz

Gebze gazetesi www.gebzegazetesi.com ve gazete Gebze ile www.gebzegazete.com da belgeselcinin not defteri köşesin de 14 Haziran 2022 tarihli yayınlanan makalemiz

https://www.gazetegebze.com.tr/.../canli-yayinlari-ile...

Yarım asra yakın gazetecilik ve belgeselcilik hayatımda ilk günkü gibi heyecanla haberler yazıyor makale yayınlıyor ve belgesel çekmeye devam ediyorum.

Gazeteci ve belgeselci olarak Gebze’nin adeta canlı şahidi olduk hergün yazdığımız yazılar İle Gebze tarihine not düştük.

Pazar günü Gebze mezarlığında metfun rahmetli babam ve halamın mezarını ziyaret ettikten sonra Beylikbağı Yavuz selim mahallesinde rahmetli babam halam ve anamın diktiği meyve fidanlarından meyve yiyip Gebze gazetesi ve devri alem belgesel tv programı olarak canlı yayın yaptım





Atalarının Diktiği Meyve Fidanları





Kocaeli Gebze Yavuzselim mahallesinde Babam merhum Mustafa , Halam merhum Fadime ve anam merhum Emine’nin 1986 yılında diktikleri meyve fidanları İle ihlam ağacının altında ruhları İçin Yasin’i Şerif okuyup dut ağacından dut yedim.

https://www.facebook.com/belgeselciismail/videos/388090676673011/?d=n

www.gebzegazetesi.com olarak hazırladığımız canlı yayınlar büyük ilgi görüyor. Bilim teknoloji sanayi ve kültür merkezi Kocaeli’nin Gebze ilçesi Beylikbağı Yavuzselim Mahallesinden 11 Haziran 2022 günü yaptığımız canlı yayın Yavuz Selim muhtarı ve bir vatandaşla yaptığı söyleşi büyük ilgi gördü.

Kocaeli Gebze Yavuzselim mahallesi muhtarı Şükriye Kavran Gebze gazetesi www.gebzegazetesi.com canlı yayınında Bilgi veriyor.

https://fb.watch/dCsTmspdUv/





55 Yıllık Arkadaşın Buluşması





Giresun espiye Soğkpınar beldesi Dikmen köyünden yalakoba yaylalarının efsane çobanı Ahmet Kavran (Gocikgil in Zeynep yengenin oğlu ) yaylada geçmişi çobanlık hatıralarını Gebze gazetesi www.gebzegazetesi.com canlı yayınında gazetemiz kurucusu ve devri alem belgesel yönetmeni ismail Kahramanın sorularını cevaplandırıyor.

https://fb.watch/dBXDZ73in-/

Gebze’de yıllardan beri gazetecilik ve belgeselcilik yapmaya devam ediyorum, onlarca yıldan beri hergün makale yazmak. Dur durak demeden belgesel çekmek çok zor olsada gazetecilik yapmaya devam edeceğiz.

Sizleri bugün Gebze’de gazetecilik anılarım ve Gebze gazetesinin kuruluşu İle ilgili hazırladığım yazıyı sizlerle paylaşıyorum.



GEBZE’DE GAZETECİLİK HATIRALARIM



1982 yılının haziran ayında Gebze’ye gelmiştik. Gebze’de ve Darıca Osmangazi’de akrabalarım vardı. Asker arkadaşım ve öğrenci arkadaşlarımla birlikte bir ev kiralayıp çalışmaya başlamıştık. İlk işimiz dondurma satmaktı. Daha sonra kitap, kırtasiye üzerine açtığımız küçücük bir dükkan ve burada TRT, Anadolu Ajansı muhabiri olarak gazeteciliğe biraz daha profesyonelce geçişimiz... Tarihler 21 Eylül 1982. Gebze’nin tek gazetesi Uyanışı Gazetesi’nde ilk yazar olarak “Salı’dan Salı’ya” adıyla yazılar yazmaya başlamıştım ve ilk yazımın başlığı “Başlarken merhaba” idi. Her hafta salı günü gazeteye yazımı yetiştirmeye çalışıyor, her yazımda Gebze ile ilgili, bölge ile ilgili görüşlerimi dillendiriyordum. Artık Gebze’de haftalık bir gazetede köşe yazarlığına başlamıştım. Daha sonra bir çok gazetenin Gebze temsilciliği ve muhabirliğini yapıp Ekonomi adıyla ortak gazete çıkarmamız, Son Dakika Gazetesi'nin Gebze temsilciliğini Ercan Sarıçam ile yaptığımız yıllar, Nevzat Coşkun, Bekir Katı ile birlikte 1984 yılının ortalarında Gebze adıyla çıkardığımız ilk gazete... Sanki dün gibi bunlar. Hepsi mazi oldu ama çok önemli hatıralar olarak gazeteciliğimizi geliştirip büyütmekte önemli kilometre taşıydı.





GEBZE GAZETESİ NASIL KURULDU?